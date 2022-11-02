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В Самарской области меры поддержки помогают самозанятым повышать свой доход

2 ноября 2022 16:21
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Самозанятые могут обращаться в ГФСО за средствами на развитие своих проектов.

Более 142 тысяч самозанятых граждан зарегистрировано в Самарской области с начала действия специального налогового режима (1 января 2020 года). Средний чек, отмеченный производителями товаров и услуг в программе «Мой налог», составляет свыше одной тысячи рублей, а общее число чеков, выданных физическим и юридическим лицам, превысило 26,6 миллионов.

Условия для развития проектов самозанятых создаются в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Поддержка начинающих и действующих предпринимателей -  ключевая задача, обозначенная в работе областного Правительства губернатором Дмитрием Азаровым. На сегодняшний день по уровню развития сферы предпринимательства Самарская область входит в десятку лучших регионов России.

«Суммарный доход самозанятых за этот период превысил 27 млрд рублей, а общая сумма оплаченных налогов составила 957,3 млн рублей, - представил статистику работы пользователей специального налогового режима министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов. – Эта категория предпринимателей составляет значимую долю в общем числе занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, и мы всесторонне поддерживаем проекты пользователей специального налогового режима, от консультационной поддержки до финансовых инструментов в виде льготных микрозаймов регионального Гарантийного фонда».

Самозанятые могут обращаться в ГФСО за средствами на развитие своих проектов. Программа поддержки дает возможность получить от 100 до 500 тысяч рублей по минимальной ставке – всего 1% годовых.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Программа льготного микрокредитования стартовала в прошлом году и стала настоящим подспорьем для самозанятых, делающих первые шаги в бизнесе. Средства микрозайма можно направить на приобретение, модернизацию оборудования или другого имущества, закупку сырья или материалов, а также на погашение ранее взятых банковских кредитов.

Самозанятым также доступны консультации в центрах «Мой бизнес», образовательные курсы и тренинги от компетентных экспертов, услуги по продвижению продукции, в том числе комплексы бизнес-услуг, льготная аренда рабочих мест и переговорных комнат в региональном центре «Мой бизнес», участие в ярмарках продукции самозанятых и многое другое. Узнать информацию о действующих мерах поддержки можно на сайте mybiz63.ru

Преподаватель английского языка Дарья Князева зарегистрировалась в качестве самозанятой в ноябре 2020 года. Оказывая услуги по репетиторству или подготовке к международным экзаменам, девушка всегда может предоставить чек. К тому же, официальный статус дает возможность использовать действующие меры господдержки.

«С самого начала своей активной деятельности преподавателя делаю это официально и очень этому рада, потому что статус обеспечивает ясный, четкий, прозрачный учет оказанных услуг. Я со спокойной душой плачу налоги, тем более, что ещё есть бонус для самозанятых, и приложение «Мой налог» работает исправно, там легко разобраться», - отметила Дарья Князева.

Как сообщило Минэкономразвития России, всего в России с начала эксперимента зарегистрировались 6 млн самозанятых. Ежедневный прирост плательщиков налога на профдоход составляет более 7 тысяч человек, суммарный доход — 1,5 трлн рублей.

Получить статус самозанятого можно c помощью приложения «Мой налог», через уполномоченную кредитную организацию или через портал госуслуг.

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