В Самарской области малый бизнес представил свою продукцию на масштабном фестивале «Территория моды»

В столице региона прошло яркое событие модной индустрии — четвертый маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области». На площадке фестиваля развернулись масштабные павильоны моды, брендированный корнер представил и центр «Мой бизнес». Более 30 участников продемонстрировали продукцию локальных брендов: одежду, обувь, сумки, аксессуары, украшения и изделия ручной работы.

«Фестиваль "Территория моды" — один из проектов, направленных на активную поддержку и помощь в продвижении креативных проектов, — рассказала руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова. — Для предпринимателей, развивающих бизнес в сфере моды, участие в таком крупном региональном событии — это отличная возможность для продвижения своего бренда, расширения клиентской базы, налаживания партнерских связей и знакомства с коллегами по цеху».

Авторские головные уборы и изящные аксессуары представили Лариса Шакеева и Екатерина Демина. Семейный проект матери и дочери «Заря Девица» существует уже три года, и за это время не раз был представлен на ярмарках.

«Кокошники, броши, пояса — это не просто украшения, это возвращение к корням и традициям, адаптированным под современный ритм жизни. Они уместны везде: от праздничных мероприятий до уютных домашних посиделок, — рассказывает Екатерина Демина. — Участвовать в таких ярмарках не только приятно, но и невероятно полезно. Можно сказать, мы стали известны благодаря таким маркетам, это наш старт».

Бизнес Татьяны Ларичевой начинался как хобби. Сейчас приобрести её авторские украшения можно на ярмарках и в магазинах города, а развитие собственного дела занимает почти всё свободное время. Мастер планирует следующий шаг развития – перейти из статуса самозанятого, оформив ИП.

«Так получилось, что всегда участвую в крупных мероприятиях центра «Мой бизнес». В прошлом году представляла свою продукцию на "ВолгаФесте". Всегда хорошая организация, люди узнают о моем бренде, покупают и возвращаются вновь, — отмечает создатель бренда «Ларичева». — Я делаю украшения из полимерной глины, миксую их с кольчужной вязкой, натуральными материалами, жемчугом и получаются современные, уникальные украшения».

В этом году уже более 250 предпринимателей смогли принять участие в ярмарках от центра «Мой бизнес». До конца года состоится еще несколько крупных маркетов. Анонсы предстоящих мероприятий, в том числе ярмарок, публикуются в разделе «Календарь мероприятий» сайта mybiz63.ru.

Благодаря нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» для представителей бизнес-сообщества создана сеть центров «Мой бизнес», где начинающие и действующие предприниматели могут получить консультацию, подобрать инструменты под задачи своего проекта и подать заявку на их получение. В Самарской области площадки центров работают в каждом городском округе.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.