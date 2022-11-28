в Самаре пройдут «Зимние стартап-выходные»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Работники Самарской области высоко оценили свои soft skills
Работники Самарской области высоко оценили свои soft skills
Самарский филиал «Т Плюс» повышает температуру прямой сетевой воды в магистральных трубопроводах
Самарский филиал «Т Плюс» повышает температуру воды в магистральных трубопроводах
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
Тольяттинец легализовал свыше 534 тысяч рублей за наркотики
Тольяттинец легализовал свыше 534 тысяч рублей за наркотики
Прокурор запросил для устроившего стрельбу в вузе Перми пожизненный срок
Прокурор запросил для устроившего стрельбу в вузе Перми пожизненный срок
В Тольятти на парковке сбили несовершеннолетнего пешехода
В Тольятти на парковке сбили несовершеннолетнего пешехода
За выходные в Самарской области выявили 65 пьяных водителей
За выходные в Самарской области выявили 65 пьяных водителей
В Самарской области вручили паспорта Российской Федерации гражданам, прибывшим с территории ДНР
В Самарской области вручили паспорта Российской Федерации гражданам, прибывшим с территории ДНР
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.48
0.09
EUR 62.88
0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Музыка в библиотеке»: В СОУНБ состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности»
В Самаре полицейские провели для подростков познавательные и увлекательные мероприятия
В Историческом парке Самары откроется новая мультимедийная выставка «Украина. На переломах эпох»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре пройдут «Зимние стартап-выходные»

28 ноября 2022 11:31
134
в Самаре пройдут «Зимние стартап-выходные»

3 - 4 декабря 2022 года начинающие предприниматели встретятся на площадке регионального центра «Мой Бизнес» (Самара, ул. Молодогвардейская, 211), чтобы принять участие в традиционном двухдневном образовательном интенсиве «Зимние стартап-выходные».

Событие пройдет в рамках «Недели инноватора». Организаторами мероприятия стали министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и Региональный центр инноваций StartupSamara.

Формирование условий для развития стартапов, проектов начинающих предпринимателей, реализации идей активной молодежи региона – важная задача в работе Правительства области, обозначенная Губернатором Дмитрием Азаровым

«В Самарской области мы сформировали целый перечень инструментов поддержки для начинающих предпринимателей и готовы помочь им на всех этапах зарождения бизнеса, в том числе технологического. А сформулировать идею для будущего проекта, получить рекомендации от опытных коллег, наметить первые шаги по его реализации молодые и инициативные люди могут на мероприятиях центра StartupSamara, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Начинающие предприниматели могут также рассчитывать на консультационную, образовательную, финансовую поддержку, услуги по продвижению. Подробнее обо всем можно узнать в центрах «Мой бизнес» и на едином портале господдержки mybiz63.ru».

Участники интенсива смогут детально проработать свои проекты, найти инструменты и техники для его масштабирования и углубить знания в области работы со стартапами. В программе: «Поиск идеи для стартапа. Современные тренды», «Методики формулирования ценности», «Бизнес-моделирование», «Оценка рынка и исследование пользователей», «Поиск источников финансирования», «Работа над структурой продающей презентации».

Гостей интенсива ждут лекции и мастер-классы в областях инвестиций, аналитики, маркетинга и продакт-менеджмента; практические занятия и обмен опытом в кругу единомышленников; командная работа над проектами с профессиональной менторской поддержкой и возможность отточить свои навыки публичных выступлений. Итогом мероприятия станет презентационная сессия, на которой команды смогут представить свои проекты экспертам, в число которых входят: эксперт АСИ по направлению «Технологии и предпринимательство», ментор стартапов Сергей Тюльпин, эксперт в бизнес-моделировании Михаил Шварцбурд, совладелица spika.pro и наставник в Яндекс Практикум Алевтина Золотарева, а также руководитель StartupSamara Александр Клюкач.

«Всего за два дня можно ответить на сложные и важные вопросы о вашей идее. Здесь будет интересно поучаствовать как основателям стартапов на самой ранней стадии, так и довольно опытным командам. Процесс формулирования гипотез, бизнес-моделирования, тестирования гипотез должен проходить у технологического предпринимателя постоянно. Просто на стартап-выходных вместе с сильными экспертами и менторами эти процессы идут быстрее и эффективнее. И если молодым предпринимателям многое будет в новинку, то для опытных стартаперов это отличный способ быстро протестировать новые гипотезы», — отметил руководитель StartupSamara Александр Клюкач.

К участию приглашаются проекты на разных стадиях развития (от идеи до готового бизнеса), а также инвесторы, которые ищут перспективные компании для вложений, и начинающие/опытные специалисты, желающих попасть на стажировку или устроиться на работу в стартап. Участники смогут поделиться своей экспертизой, найти сотрудника, клиента или партнера, дополнить команду активными людьми или присоединиться к понравившейся идее.

Мероприятие бесплатное. Принять участие в «Зимних стартап-выходных» может любой желающий.

Зарегистрироваться можно по ссылке: https://e.startupsamara.ru/winkend2022.

 

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В ходе рабочей поездки в Снежное Дмитрий Азаров уделил особое внимание вопросам сохранения исторической памяти о подвигах братского народа Донбасса.
23 ноября 2022, 16:55
 «Мемориал дает ощущение священного долга перед Родиной» - Дмитрий Азаров – о мемориальном комплексе «Саур-Могила»
В ходе рабочей поездки в Снежное Дмитрий Азаров уделил особое внимание вопросам сохранения исторической памяти о подвигах братского народа Донбасса. Политика
3841
Самарцам напоминают о работе травмпунктов
23 ноября 2022, 13:43
Самарцам напоминают о работе травмпунктов
В связи с погодными условиями напоминаем простые  правила, которые могут помочь вам сохранить здоровье и избежать падений и травм. Здравоохранение
1942
Жители Снежного ДНР поблагодарили Губернатора Дмитрия Азарова и всех самарцев за помощь в восстановлении мирной жизни на Донбассе.
22 ноября 2022, 19:47
Губернатор Дмитрий Азаров проверил качество ремонта школ в братском городе ДНР Снежное
Жители Снежного ДНР поблагодарили Губернатора Дмитрия Азарова и всех самарцев за помощь в восстановлении мирной жизни на Донбассе. Политика
818
В центре внимания
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
28 ноября 2022  13:39
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
34
в Самаре пройдут «Зимние стартап-выходные»
28 ноября 2022  11:31
В Самаре пройдут «Зимние стартап-выходные»
131
Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с представителями крупнейших компаний-застройщиков
28 ноября 2022  10:24
Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с представителями крупнейших компаний-застройщиков
169
В субботу, 26 ноября, в самарском Дворце спорта состоялся концерт «Вертикаль времени Высоцкого».
27 ноября 2022  15:04
Дмитрий Азаров вместе с земляками стал зрителем уникального концерта «Вертикаль времени Высоцкого» в Самаре
764
В Самарской области увеличат стоимость проезда на общественном транспорте
27 ноября 2022  13:39
В Самарской области увеличат стоимость проезда на общественном транспорте
608
Весь список