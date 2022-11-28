в Самаре пройдут «Зимние стартап-выходные»

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3 - 4 декабря 2022 года начинающие предприниматели встретятся на площадке регионального центра «Мой Бизнес» (Самара, ул. Молодогвардейская, 211), чтобы принять участие в традиционном двухдневном образовательном интенсиве «Зимние стартап-выходные».

Событие пройдет в рамках «Недели инноватора». Организаторами мероприятия стали министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и Региональный центр инноваций StartupSamara.

Формирование условий для развития стартапов, проектов начинающих предпринимателей, реализации идей активной молодежи региона – важная задача в работе Правительства области, обозначенная Губернатором Дмитрием Азаровым.

«В Самарской области мы сформировали целый перечень инструментов поддержки для начинающих предпринимателей и готовы помочь им на всех этапах зарождения бизнеса, в том числе технологического. А сформулировать идею для будущего проекта, получить рекомендации от опытных коллег, наметить первые шаги по его реализации молодые и инициативные люди могут на мероприятиях центра StartupSamara, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Начинающие предприниматели могут также рассчитывать на консультационную, образовательную, финансовую поддержку, услуги по продвижению. Подробнее обо всем можно узнать в центрах «Мой бизнес» и на едином портале господдержки mybiz63.ru».

Участники интенсива смогут детально проработать свои проекты, найти инструменты и техники для его масштабирования и углубить знания в области работы со стартапами. В программе: «Поиск идеи для стартапа. Современные тренды», «Методики формулирования ценности», «Бизнес-моделирование», «Оценка рынка и исследование пользователей», «Поиск источников финансирования», «Работа над структурой продающей презентации».

Гостей интенсива ждут лекции и мастер-классы в областях инвестиций, аналитики, маркетинга и продакт-менеджмента; практические занятия и обмен опытом в кругу единомышленников; командная работа над проектами с профессиональной менторской поддержкой и возможность отточить свои навыки публичных выступлений. Итогом мероприятия станет презентационная сессия, на которой команды смогут представить свои проекты экспертам, в число которых входят: эксперт АСИ по направлению «Технологии и предпринимательство», ментор стартапов Сергей Тюльпин, эксперт в бизнес-моделировании Михаил Шварцбурд, совладелица spika.pro и наставник в Яндекс Практикум Алевтина Золотарева, а также руководитель StartupSamara Александр Клюкач.

«Всего за два дня можно ответить на сложные и важные вопросы о вашей идее. Здесь будет интересно поучаствовать как основателям стартапов на самой ранней стадии, так и довольно опытным командам. Процесс формулирования гипотез, бизнес-моделирования, тестирования гипотез должен проходить у технологического предпринимателя постоянно. Просто на стартап-выходных вместе с сильными экспертами и менторами эти процессы идут быстрее и эффективнее. И если молодым предпринимателям многое будет в новинку, то для опытных стартаперов это отличный способ быстро протестировать новые гипотезы», — отметил руководитель StartupSamara Александр Клюкач.

К участию приглашаются проекты на разных стадиях развития (от идеи до готового бизнеса), а также инвесторы, которые ищут перспективные компании для вложений, и начинающие/опытные специалисты, желающих попасть на стажировку или устроиться на работу в стартап. Участники смогут поделиться своей экспертизой, найти сотрудника, клиента или партнера, дополнить команду активными людьми или присоединиться к понравившейся идее.

Мероприятие бесплатное. Принять участие в «Зимних стартап-выходных» может любой желающий.