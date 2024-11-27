В Самаре пройдет образовательный интенсив для предпринимателей и маркетологов

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7–8 декабря 2024 года команда Регионального центра инноваций StartupSamara проведет двухдневный практический интенсив Стартап-выходные «Маркетинг-джем». Участников интенсива ждёт насыщенная программа, включающая практические воркшопы, разбор реальных кейсов и успешных маркетинговых стратегий, а также консультации с приглашенными экспертами.

Грамотно выстроенная маркетинговая стратегия не только привлекает внимание целевой аудитории, но и позволяет укрепить репутацию бренда и повысить его доходность. Особенно важен маркетинг для молодых бизнес-проектов и стартапов, где на начальных этапах необходимо четко донести ценность продукта и найти свою нишу. В условиях высокой конкуренции понимание маркетинговых трендов и владение современными инструментами становятся решающими факторами успеха.

Участники Стартап-выходных будут работать над своими проектами, разбирая ключевые аспекты маркетинга: определение целевой аудитории, создание уникального торгового предложения (УТП) и использование современных методов продвижения. Завершит мероприятие подготовка финальной презентации и её защита перед экспертами.

«Стартап-выходные — это отличный инструмент для предпринимателей, позволяющий за короткое время проработать ключевые аспекты бизнес-модели и найти эффективные решения для развития проекта. Здесь будет полезно как новичкам, только начинающим свой путь, так и опытным командам, стремящимся протестировать новые идеи. В этот раз мы уделим особое внимание маркетинговым инструментам: вместе с экспертами участники разберут основные подходы к привлечению клиентов, позиционированию и продвижению», — поделился руководитель StartupSamara Александр Клюкач.

Участие в мероприятии бесплатное. Событие пройдет по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».