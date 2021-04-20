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Они получат знания, без которых невозможен успешный запуск стартапа.
В Самаре пройдет интенсивная образовательная программа для начинающих предпринимателей «Wake up, Startup!» 
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Предпринимательство

В Самаре пройдет интенсивная образовательная программа для начинающих предпринимателей «Wake up, Startup!» 

20 апреля 2021 17:23
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Они получат знания, без которых невозможен успешный запуск стартапа.

Начинающие предприниматели смогут провести ближайший уикенд 24-25 апреля с пользой: на рабочих выходных «Wake up, Startup!» они получат знания, без которых невозможен успешный запуск стартапа: изучат методики формулирования ценности, бизнес-моделирования, оценки рынка и поиска клиентов, приобретут навыки публичных выступлений и создания продающих презентаций. 

Рабочие выходные пройдут на площадке Точки кипения СГЭУ. Организатор рабочих выходных «Wake up, Startup» - Региональный центр инноваций StartupSamara. Мероприятие пройдет при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. 

«Для проектов на ранних стадиях очень важны коммуникации: нужно презентовать свою идею, получать обратную связь от опытных предпринимателей, выступать перед представителями фондов. Это поможет быстро меняться и двигаться вперед. Скорость принятия решений и изменений - главное преимущество стартапа, как раз этому учат на рабочих выходных. А система поддержки предпринимательства и инноваций, выстроенная в регионе, позволит им развиваться еще динамичнее», - прокомментировал предстоящее событие министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Рабочие выходные будут полезны основателям проектов на разных стадиях развития, которым нужен грамотная обратная связь и профессиональная подсказка в решении проблем. Например, нет продаж, сложности с определением клиентского сегмента, нужно найти партнеров и т.д. Участники с идеями для стартапа узнают, как проверить живучесть идеи и какие шаги необходимо сделать, чтобы превратить свой проект в реальный бизнес.

Как отметил генеральный директор Регионального центра инноваций StartupSamara Александр Клюкач, формат рабочих стартап-выходных - очень полезный. «Всего за два дня можно ответить на сложные и важные вопросы о вашей идее. Здесь будет интересно поучаствовать как основателям стартапов на самой ранней стадии, так и довольно опытным командам. Процесс формулирования гипотез, бизнес-моделирования, тестирования гипотез - должен проходить у технологического предпринимателя постоянно. Просто на стартап-выходных вместе с сильными экспертами и менторами эти процессы идут быстрее и эффективнее. И если молодым предпринимателям многое будет в новинку, то для опытных стартаперов - это отличный способ быстро протестировать новые гипотезы», - добавил руководитель StartupSamara.

Принять участие в рабочих выходных может бесплатно любой желающий. Нужно только зарегистрировать каждого члена команды проекта. Если у участника нет команды или даже идеи, он сможет присоединиться к одной из команд прямо на мероприятии.

Итогом мероприятия станет презентационная сессия, на которой команды смогут представить свои проекты экспертам, в том числе аналитикам Венчурного фонда Самарской области.

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