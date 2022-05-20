В Самаре пройдет ежегодный предпринимательский форум «Мой бизнес 63»

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26 мая в Самарской области состоится ежегодный форум, приуроченный ко Дню российского предпринимательства - «Мой бизнес 63». За 15 лет работы он стал ведущей окружной площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых вопросов, связанных с развитием малого и среднего предпринимательства.

Форум «Мой бизнес 63» проводится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Организатором мероприятия выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

В рамках программы Форума 26 мая запланирована пленарная сессия «Россия и мир. Новые возможности», в ходе которой Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, представители региональных и федеральных органов власти, институтов развития в открытом диалоге с предпринимателями смогут обсудить актуальные инструменты антикризисной поддержки бизнеса, наметить новые возможности для представителей делового сообщества, эффективные инструменты продвижения и развития. Форум будет проводиться в гибридном формате, предполагающем личное участие, а также онлайн-трансляцию в сети интернет.

В дни работы Форума «Мой бизнес 63» запланированы мастер-классы по продвижению своей продукции, работе в соцсетях, франшизе и масштабированию, повышению клиентоориентированности бизнеса. Состоится серия практических семинаров по выбору рынка, проведению эффективных переговоров и др.

Событие будет интересным и полезным как для начинающих предпринимателей, так и для опытных представителей бизнеса с прицелом на экспорт.

Подать заявку на участие и познакомиться с программой события можно по ссылке.