В Самаре предприниматели могут получить грант на возмещение затрат по кредитам 

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Представителям малого и среднего бизнеса предоставляются гранты в виде субсидии на возмещение процентов по кредитам. Максимальная сумма заявки - 300 000 руб.



На предоставление гранта могут рассчитывать представители бизнес-сообщества, которые соответствуют нескольким критериям:



— Это субъекты малого и среднего предпринимательства, которые работают и зарегистрированы на территории городского округа Самара;

— Кредит должен быть получен после 1 января 2019 года на сумму свыше 500 тысяч рублей;

— Кредит должен быть взят на пополнение оборотных средств либо на основные средства.



Заявки принимаются в Департаменте экономического развития, инвестиций и торговли до 30 ноября 2021 года.

Узнать всю необходимую информацию можно на сайте Администрации Самары, на сайте бизнес-платформа.рф или обратиться в Департамент экономического развития, инвестиций и торговли по телефону 8 (846) 333-58-47 в рабочие дни.

Фото: администрация Самары