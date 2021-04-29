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29 апреля в Самаре открылся региональный центр услуг для предпринимателей «Мой бизнес». Проверить, как организована работа, а также обсудить с предпринимателями региона бизнес-идеи приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Центр «Мой бизнес» – это площадка, призванная аккумулировать работу всех организаций, которые оказывают поддержку предпринимательству. Здесь представители малого и среднего бизнеса смогут получить необходимые меры государственной поддержки в формате «единого окна». В центре помогут с регистрацией и проконсультируют по юридическим, бухгалтерским вопросам, правилам налогообложения, сертификации товаров и услуг, оформления и получения кредитов и мерам господдержки по разным программам.

«Надеюсь, что такие центры мы сможем рассматривать, в том числе, как центры развития кадрового потенциала, самореализации, что является одной из основных задач национальных проектов, инициированных Президентом страны», – отметил Губернатор.

Открытие центра – это часть планомерной работы по созданию благоприятных условий для бизнеса, которая ведется по поручению Дмитрия Азарова.

В центре разместилась вся действующая региональная инфраструктура развития предпринимательства: Гарантийный фонд Самарской области, Региональный центр развития предпринимательства, Информационно-консалтинговое агентство, Центр поддержки экспорта. На площадке регионального центра доступны услуги МФЦ.

На льготных условиях представители бизнеса смогут воспользоваться переговорными комнатами и конференц-залами для проведения своих мероприятий, а также стать резидентами коворкинга.

На сегодня в городах Самарской области уже открыты шесть менее крупных центров «Мой бизнес», где представители малого бизнеса, потенциальные предприниматели, самозанятые получают консультации по самым разным вопросам.

В этом году планируют создать аналогичные центры в Кинеле, Октябрьске и Похвистнево. Запуск центров для представителей делового сообщества стал возможным благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

На площадке центра состоялась встреча Дмитрия Азарова с представителями бизнес-сообщества Самарской области – руководителями малых и средних предприятий, а также самозанятыми. Губернатор отметил, что в регионе ведется работа по созданию экосистемы развития предпринимательства и напомнил, что по количеству самозанятых, зарегистрированных в прошлом году, Самарская область вошла в тройку лидеров по стране.

«Надеюсь, что благодаря вашему примеру таких людей будет становиться еще больше. Я лично заинтересован в том, чтобы у вас все получилось, чтобы ваш старт состоялся. Важно, чтобы появлялись новые ответственные предприниматели, люди с инициативой, с креативом, люди, которые готовы работать на благо общества», – отметил Губернатор.

Предприниматели поделились с Дмитрием Азаровым своими идеями и бизнес-проектами.

«У нас колоссальный туристический потенциал и очень широкий простор для предпринимательской инициативы. У нас уникальные природное богатство и историческое наследие. Давайте вместе раскроем этот потенциал», – отметил г убернатор.

Надежда Космирова, амбассадор проекта «Мой бизнес», вышла с инициативой проведения регулярных мастер-классов от экспертов сферы бизнеса на площадке центра.

С предложением организовать курсы для начинающих бизнесменов выступил предприниматель Дмитрий Сидухин.

«Прекрасно, что вы готовы делиться своей энергией и опытом. С благодарностью принимаю ваше предложение. Такие мероприятия должны проводиться на постоянной основе», – отметил Дмитрий Азаров.

Директор частной школы «Интеллект-плюс» Вера Солкина подняла вопрос о реализации проектов на основе механизмов государственно-частного партнерства в образовании. Она рассказала, что при поддержке тогда еще мэра Самары Дмитрия Азарова ей удалось открыть частный детский сад, а сейчас она хотела бы реализовывать новые проекты при содействии Правительства региона.

«Рад, что проект детского сада, который мы запустили и который потом тиражировался по всей стране, до сих пор работает. Тогда за 4 года мы в Самаре в 1,5 раза увеличили количество мест в детских садах – при том, что нового строительства было немного. Мы вернули заброшенные сады и открыли места в частных детских садах. То, что городская власть потом созданную систему нерационально использовала, не позволила ей полностью решить вопрос очередности в детские сады, – акцентировал внимание Губернатор. – Мне безусловно интересны проекты на основе ГЧП. Сейчас мы упаковываем проект по строительству школ со Сбером и ВЭБ.РФ, обязательно рассмотрим и вашу инициативу».

Дмитрий Азаров поручил профильным министерствам организовать встречу с представителями бизнес-сообщества, готовыми реализовать инвестпроекты в сфере образования.

С инициативой к Главе региона обратилась предприниматель из Тольятти Анна Тукмачева: «Во-первых, Дмитрий Игоревич, я хочу вас поблагодарить за проект реконструкции набережной. Мы бы хотели, чтобы это был не рядовой проект, хотим поучаствовать в нём с конкретными предложениями, в том числе, создавать модные места для молодежи».

Дмитрий Азаров отметил, что инициативы бизнес-сообщества при реконструкции набережной обязательно будут учтены. Глава региона предложил Анне Тукмачевой подробнее их обсудить завтра в Тольятти вместе с новым главой города Николаем Ренцем.

Также Дмитрий Азаров наградил победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Экспортер года 2020».

Фото: СОВА