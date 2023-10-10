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В Самаре назвали победительницу среди мам-предпринимательниц

10 октября 2023 11:29
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В Самаре назвали победительницу среди мам-предпринимательниц

На площадке регионального центра «Мой бизнес» состоялся региональный финал федеральной образовательной программы «Мама-предприниматель». Победительницей стала Екатерина Долгих из Похвистнева. «Победы не ждала, расплакалась, растрогалась! Я и так очень много вынесла из этого проекта, а тут такой приятный финал! Спасибо большое всем», - поделилась эмоциями от победы Екатерина Долгих.

Мама пятилетнего сына заботу о семье совмещает с развитием своего дела – швейного производства. Все начиналось с работы на дому, с пошива по индивидуальным меркам. С августа Екатерина Долгих занялась переоборудованием мастерской и освоением массового производства. Сегодня она создает элементы женского гардероба и сотрудничает со швейными фабриками, розничными точками и местными брендами.

«Полученный грант я планирую направить на приобретение оборудования, - рассказала Екатерина Долгих. – Само участие в программе для меня стало очень ценным. С нами работали отличные преподаватели, которые помогали нам оцифровать процессы производства, найти свою целевую аудиторию и правильно с ней работать, упаковывали наши профили в соцсетях, и даже работали с нами, как личностями». Как добавила финалистка программы, у нее ничего бы не получилось без поддержки семьи.

Областное Правительство и Губернатор Дмитрий Азаров уделяют большое внимание формированию комфортного делового климата в регионе, созданию условий для начинающих предпринимателей.
Программа «Мама-предприниматель» помогает женщинам, планирующим начать свой бизнес. В Самарской области из 250 заявок было отобрано 70 проектов на разных стадиях реализации: от идеи до действующего производства.

Организатором программы в регионе выступило областное минэкономразвития. «Мы проводим программу «Мама-предприниматель» с 2018 года и всегда отмечаем высокий интерес со стороны участниц из всех муниципалитетов региона, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Конечно, помимо образовательной программы, ее участницы и все начинающие предприниматели могут обращаться в центры «Мой бизнес» и выбирать необходимые инструменты поддержки из той широкой палитры, которая сегодня действует в регионе».

Участницы прошли обучение основам ведения предпринимательской деятельности, которое было организовано в Самаре и Тольятти. Совместно с наставниками и экспертами участницы определились с организационно-правовой формой, целевой аудиторией, ключевыми конкурентами, маркетинговой стратегией и оформили полноценные бизнес-планы, которые представили на суд конкурсной комиссии.
По итогам городских этапов были определены победительницы, которые презентовали свои проекты уже на региональном финале программы. В жюри конкурса вошли представители инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также основатели и руководители известных предприятий региона.

«Я рад, что победила участница с производственным проектом. Это связано с тем, что я работаю в производственной сфере и очень рад видеть коллег, поддерживать их проекты», - отметил член жюри регионального финала, предприниматель и совладелец производства ореховых паст Константин Брусянцев.

Теперь победительница Екатерина Долгих представит регион на федеральном этапе программы «Мама-предприниматель» в Москве и сможет побороться за грант в размере 1 млн рублей.

Программа проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организатор: Минэкономразвития России. Соорганизаторы: Фонд «Наше будущее», Корпорация МСП при участии Союза женщин России. Генеральный партнер: маркетплейс Wildberries. Партнеры проекта: компания VK, маркетплейс наружной рекламы VDOOH.

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