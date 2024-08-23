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В региональном центре «Мой бизнес» прошла очередная ярмарка кооперации. Компании-поставщики смогли представить свою продукцию промышленным гигантам Самарской области. На этот раз участниками ярмарки стали представители сразу трех крупных компаний - АО «Авиакор-авиационный завод», АО «Средне-волжский механический завод», АО «Строммашина-Щит». Они рассказали местному бизнес-сообществу о своих потребностях в товарах и услугах в таких отраслях как металлопрокат, строительство и реконструкция, административно-хозяйственная и имиджевая продукция.

Ярмарки поставщиков уже стали востребованным инструментом поддержки субъектов МСП. Значимость организации таких мероприятий подчеркивал врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. Предприниматели здесь узнают о потребностях крупных предприятий в товарах и услугах и получают возможность стать их поставщиком.

«На каждой ярмарке после презентации потребностей предприятий, которые мог бы закрыть малый бизнес, представители индустриальных партнеров и предприниматели в прямом диалоге могут обсудить конкретную номенклатуру, требования к поставляемой продукции и возможные способы закупок», - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Ярмарки проводятся в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство». Благодаря такому взаимодействию малый бизнес может получить надежных партнеров и расширить каналы сбыта, а для промышленных предприятий - это возможность представить свои потребности и договориться о закупках с предпринимателями региона.

«Здесь ты сразу получаешь доступ к лицу, принимающему решения - это очень удобно. Из первых уст рассказывают о потребностях, обозначают формы сотрудничества. Нам интересно сотрудничество с компанией «Строммашина-Щит» в части поставок лакокрасочных материалов», – рассказал директор компания «Эскимос» Владимир Мостовой.

«Мы всегда выходили на крупные компании сами, и это было довольно непросто. Надеемся, что участие в ярмарке коопераций позволит нам наладить сотрудничество, и стать поставщиками для крупных промышленных предприятий. Нам интересно обсудить поставку и обслуживание металлобрабатывающего оборудования, и здесь такие запросы есть», – поделился технический директор ООО «Волга-Стан» Константин Штыков.

«Мы производим спецодежду и средства индивидуальной защиты. И предприятия, которые сегодня представлены на ярмарке, нам очень интересны как возможные партнеры. Такие мероприятия полезны, так как позволяют найти точки соприкосновения, пообщаться и понять, что необходимо заказчикам, а что можем предложить мы», - рассказал менеджер по продажам компании ООО «Авангард Сэйфети Тольятти» Александр Ефремкин.