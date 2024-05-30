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В региональном центре «Мой бизнес» обсудят поддержку креативных индустрий

30 мая 2024 16:59
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Представители органов власти подробно расскажут, кто и как сможет обратиться за грантовой поддержкой, какие условия получения средств действуют и на какие идеи можно получить безвозмездную субсидию.

4 июня в региональном центре «Мой бизнес» состоится проектная сессия «Креативный бизнес: грантовая поддержка проектов».

Ключевой темой события станет развитие креативного сектора с использованием мер государственной поддержки, а именно - при помощи грантов на реализацию проектов. Встреча пройдет, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

В сессии примут участие представители министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, регионального центра «Мой бизнес» и креативного сектора региона. Представители органов власти подробно расскажут, кто и как сможет обратиться за грантовой поддержкой, какие условия получения средств действуют и на какие идеи можно получить безвозмездную субсидию.

Поддержка творческих людей с предпринимательским талантом – значимое направление в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова. По поручению главы региона в Самаре проводится маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области», который объединяет крупные фабрики, дизайнерские бренды, ателье и мелкосерийные производства из разных регионов страны.

В апреле при поддержке областного Минэкономразвития прошел масштабный форум «Недели креативного бизнеса», который объединил более 500 представителей творческих профессий со всего региона.  Участники обсудили меры поддержки креативного сектора, коллаборации, развитие креативных кластеров и др.

«Мы активно поддерживаем инициативных людей, развивающих проекты в самых разных креативных направлениях: моды, дизайна, туризма, кино и анимации, ремесленной деятельности и многих других сферах. Предприниматели и самозанятые всегда могут обратиться в центры «Мой бизнес», чтобы получить консультацию о действующих инструментах и выбрать те, которые помогут им в дальнейшем развитии», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Напоминаем, что на получение грантовой поддержки могут претендовать предприниматели, чей вид деятельности входит в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, утвержденный Приказом Минкультуры России от 20.10.2023 № 2931.

 

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

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