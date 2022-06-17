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В губернии отобрали лучшие идеи в рамках форума АСИ «Россия. Сильные идеи для третьего десятилетия»

17 июня 2022 15:45
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Участники презентовали идеи в двух направлениях, которые курирует областное минэкономразвития: «Предпринимательство» и «Развитие регионов». 

На площадке регионального центра «Мой бизнес» состоялась сессия проектов Самарской области в рамках форума Агентства стратегических инициатив «Россия. Сильные идеи для третьего десятилетия». Участники презентовали идеи в двух направлениях, которые курирует областное минэкономразвития: «Предпринимательство» и «Развитие регионов». 

Губернатор Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что необходимо всячески поддерживать активность жителей региона и работать с людьми, высказывающими свои идеи.  

Уже во второй раз Форум становится площадкой, которая позволяет аккумулировать идеи и предложения граждан со всей страны и формировать на их основе перспективные проекты для развития России. Каждый житель страны может предложить свою идею, получить ее профессиональную оценку и поддержку при реализации. Форум проводится на федеральном и региональном уровнях. 

В региональной сессии приняла участие заместитель председателя областного Правительства Наталья Катина. Она возглавила экспертную комиссию и поприветствовала участников, отметив, что Самарская область является одним из самых активных регионов страны по количеству поданных заявок. В 2022 году по направлению «Предпринимательство» опубликовано 85 идей, по направлению «Развитие регионов» – 177 идей. По общему количеству идей Самарская область вошла в первую тройку регионов России – жители региона высказали 1351 идею. По итогам отбора на проектную сессию в каждом направлении были отобраны по пять идей. Презентация проектов проходила с привлечением представителей курирующих министерств, региональных институтов развития. 

 «В этом году Самарская область вновь продемонстрировала высокую степень включенности - инициативные жители региона активно подавали заявки, делились своим видением развития региона, формирования комфортных условий для работы бизнеса, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Мы предпримем все усилия для воплощения и развития этих проектов на территории Самарской области».  

В этом году победителем направления «Предпринимательство» стал проект «АР-туризм». Он предполагает создание мобильного приложения, посвященного объектам регионального туризма Самарской области, с возможностью использования дополнительной реальности, квестовой активности, а также нативной рекламы. Инициаторами проекта стали студенты Самарского экономического университета.

Лучшей идеей в направлении «Развитие регионов» стал проектный марафон «Золотые головы». Проект создается областным минэкономразвития и направлен на интерактивное взаимодействие и повышение проектной активности учащихся образовательных организаций региона. 

Напомним, что впервые форум проводился в 2020 году. Тогда Самарская область заняла 2-е место в России по количеству поданных идей после Москвы. Две региональных идеи вошли в итоговый ТОП-100 лучших идей первого Форума. Это «Промышленный туризм в РФ», автором которой стал Сергей Рыжов, генеральный директор ООО «Майс Маркет» и «Всероссийская молодежная патриотическая акция «Полк@ Победы», автором которой является директор ГБУК «Самарская областная юношеская библиотека» Наталия Макарова.

 

Фото:   pxhere

 

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