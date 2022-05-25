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В губернии 26 мая стартует форум «Мой бизнес 63»

25 мая 2022 15:20
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Форум «Мой бизнес 63» станет такой площадкой для обсуждения текущей повестки, обмена опытом и общения с единомышленниками и коллегами по цеху.

Главное бизнес-событие региона – форум «Мой бизнес 63» начнет свою работу уже в четверг, 26 мая, на площадке регионального центра «Мой бизнес». Форум, организованный областным минэкономразвития, посвящен Дню Российского предпринимательства и будет проходить в течение шести дней.

Развитие малого и среднего бизнеса – одно из ключевых направлений в работе областного правительства и Губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона неоднократно подчеркивал, что в условиях введенных санкций особенно важно открыто обсуждать вопросы и принимать эффективные решения по поддержке предприятий, бизнеса и жителей, повышению устойчивости экономики. Форум «Мой бизнес 63» станет такой площадкой для обсуждения текущей повестки, обмена опытом и общения с единомышленниками и коллегами по цеху.

В первый день работы форума, 26 мая, предприниматели смогут принять участие в мастер-классе Владимира Якубы, известного российского бизнес-тренера. Темой встречи станут «Продажи в новой реальности». Эксперт расскажет о самомотивации, анализе работы и живых звонков, мессенджерах и продажах в переписке и др.

В течение дня участники форума также смогут посетить встречи, посвященные маркетингу в новых условиях, медийной стратегии, коммуникационных барьеров, а также свежим трендам интернет-маркетинга.

Еще одной темой обсуждения станет работа на маркетплейсах. Спикерами встречи станут представители крупнейших игроков российского рынка электронной торговли: Яндекс.Маркет, OZON и Wildberries.

«Мы постарались сделать программу нашего традиционного бизнес-форума живой, интересной и полезной для всех категорий предпринимателей: от самозанятых, начинающих предпринимателей и представителей творческих индустрий до экспортеров и представителей компаний, готовых к упаковке франшизы, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Мы обсудим актуальные вопросы, поговорим о выстраивании работы в новых реалиях и мерах поддержки бизнеса. Спикерами форума станут признанные эксперты федерального уровня, представители крупнейших компаний, опытные предприниматели региона. Я приглашаю предпринимателей нашего региона подавать заявки, присоединяться к событию и активно участвовать в мероприятиях форума».

Принять участие в региональном событии смогут предприниматели и самозанятые, зарегистрированные на территории Самарской области, а также сотрудники региональных компаний.

Мероприятие организовано в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и пройдет в очном формате.

В дни работы форума также запланированы мастер-классы по продвижению своей продукции, работе в соцсетях, франшизе и масштабированию, повышению клиентоориентированности бизнеса. Пройдет целая серия практических семинаров по выбору рынка, проведению эффективных переговоров и др. Отдельный день – 1 июня – будет посвящен творческим индустриям. 2 июня запланирована пленарная сессия «Россия и мир. Новые возможности», участники которой обсудят актуальные инструменты поддержки предпринимателей, а также поиск алгоритмов действий для бизнеса в новых экономических условиях.

Подать заявку на участие и познакомиться с программой события можно по ссылке.

 

Фото:   депаратамент информационной политики СО

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