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Уже через два дня в Самаре стартует предпринимательский форум "Мой бизнес 63. Стратегии роста" (16+)

Он ежегодно проходит в Самарской области в рамках Дня российского предпринимательства. Организует форум областное Минэкономразвития в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который исполняется по решению Президента Владимира Путина.

Один из гостей форума - Гарретт Джонстон, международный эксперт в области коммерческих и маркетинговых стратегий, специалист по сложным экономическим рынкам, член академического совета ВЭШ.

На пленарной сессии "Стратегии роста. Новые горизонты бизнеса" представители ведущих федеральных институтов развития, власти и бизнес обсудят самые актуальные возможности для развития, обменяются мнениями и новыми тенденциями.

Форум стартует 22 мая во Дворце спорта им. В.С. Высоцкого.

Генеральный информационный партнер форума - Самарское областное вещательное агентство. На мероприятии будет работать выездная телевизионная студия телеканала "Губерния".

