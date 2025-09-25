Участницы проекта «Мама-предприниматель» познакомились с успешными проектами самарских бизнес-леди

69

Жительницы Самарской области, постигающие азы бизнеса в федеральной программе «Мама-предприниматель», познакомились с опытом известных бизнес-леди Самары.

Участницы популярного образовательного проекта узнали истории зарождения и становления бизнеса в разных сферах, смогли задать свои вопросы и получить ценные советы, помогающие избежать ошибок на самом старте создания своего дела.

Самарские участницы побывали на одной из точек сети кондитерских «Слойка». Основательница компании Наталья Никонова рассказала о том, с чего начиналось ее дело, с какими трудностями приходится бороться, как важно постоянно учиться и совершенствоваться. Участницам провели экскурсию по производству.

«Была поражена масштабами, я тоже работаю в пищевой отрасли, но у меня маленькое производство, а здесь видно, сколько труда и ресурсов вложено в бизнес. Понравилось открытое общение, руководитель честно отвечал на наши вопросы, подпитываешься энергией, получаешь вдохновения от таких мероприятий», – рассказала Екатерина Коршикова, руководитель семейной сыроварни «СырКо» из Кинель-Черкасского района.

«Когда узнала, какие предприятия нас приглашают посетить – тут же выбрала «Слойку». Хотелось посмотреть, как выстроено производство изнутри. После экскурсии много беседовали, обсуждали кейсы, спрашивали бизнес-советы», – дополняет основатель самарской компании «Здоровый вкус» Вера Гавриленкова.

Вторая группа участниц проекта пообщалась с Анаит Бадалян. Владелица салона красоты «Babor» вдохновила девушек и рассказала об особенностях ведения бизнеса в бьюти-сфере.

Еще один бизнес-визит прошел на площадке детского центра «Левушка». Руководитель Екатерина Добрецова поделилась с участницами своей историей успеха, рассказала, почему решила работать с «особенными» детьми и какие трудности могут ждать начинающих бизнес-леди на старте.

«Я пришла на проект с идей создания пространства для детей и родителей, где они могли бы погрузиться в естественную, природную среду, – делится Юлия Келейникова. – С экскурсией посетили детский центр, было очень полезно, так как это социальное предприятие, моя направленность будет похожа. Интересно, как выстроена работа с особенными детьми, я дополнительно увлекаюсь нейропсихологией. И самое главное, полезно узнать, как удалось создать такое комфортное пространство, так как есть определенные сложности в продвижении, подборе персонала. Очень полезный опыт».

Бизнес-визиты являются частью обучения. В течение нескольких дней эксперты в формате тренинга-интенсива учат участниц позиционированию и созданию личного бренда, эффективным продажам, юридическим аспектам ведения своего дела, тайм-менеджменту и многому другому.

В завершение курса каждая участница представит свой бизнес-план на конкурсе проектов. Победительницы городских этапов в Самаре и Тольятти представят экспертной комиссии свои проекты в региональном финале. Он пройдет 30 сентября в региональном центре «Мой бизнес». На реализацию лучшей идеи победительнице выделят грант в размере 150 000 рублей.

Проект «Мама-предприниматель» проходит в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика». В Самарской области программу реализует областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес».

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области