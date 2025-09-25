Я нашел ошибку
Главные новости:
Участницы популярного образовательного проекта узнали истории зарождения и становления бизнеса в разных сферах, смогли задать свои вопросы и получить ценные советы, помогающие избежать ошибок на самом старте создания своего дела.
Участницы проекта «Мама-предприниматель» познакомились с успешными проектами самарских бизнес-леди
Целью его визита в страну было паломничество.
Буддистский монах из России погиб при обрыве канатной дороги на Шри-Ланке
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Два жителя Новокуйбышевска обвиняются в даче взятки сотруднику исправительного учреждения
В самарсом сквере у САТОБ состоялось возложение цветов и встреча-концерт музыкальной общественности.
Сегодня исполнилось 119 лет со дня рождения выдающегося композитора Дмитрия Шостаковича
В ходе мероприятия представителям наиболее активных образовательных учреждений были вручены благодарственные письма.
Будущих врачей готовят со школы: в СамГМУ подвели итоги проекта с образовательными учреждениями
Всего было проведено 27 проверок в магазинах и на складах маркетплейсов, в результате которых выявлены многочисленные нарушения.
Самарские таможенники выявили 3000 нелегальных электронных устройств при проверке магазинов и маркетплейсов
Мастер-класс «Личная гигиена и здоровье детей» состоится 27 сентября с 10:00 до 11:30 в парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина.
Для самарских родителей проведут познавательный мастер-класс
Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального образования.
От выплат 100-балльникам ЕГЭ до мер поддержки участников СВО: итоги оперативного совещания под председательством Вячеслава Федорищева
Мероприятия
Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
В Самаре завершились региональные учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде
Участницы проекта «Мама-предприниматель» познакомились с успешными проектами самарских бизнес-леди

25 сентября 2025 22:01
69
Участницы популярного образовательного проекта узнали истории зарождения и становления бизнеса в разных сферах, смогли задать свои вопросы и получить ценные советы, помогающие избежать ошибок на самом старте создания своего дела.

Жительницы Самарской области, постигающие азы бизнеса в федеральной программе «Мама-предприниматель», познакомились с опытом известных бизнес-леди Самары.
Участницы популярного образовательного проекта узнали истории зарождения и становления бизнеса в разных сферах, смогли задать свои вопросы и получить ценные советы, помогающие избежать ошибок на самом старте создания своего дела.
Самарские участницы побывали на одной из точек сети кондитерских «Слойка». Основательница компании Наталья Никонова рассказала о том, с чего начиналось ее дело, с какими трудностями приходится бороться, как важно постоянно учиться и совершенствоваться. Участницам провели экскурсию по производству.
«Была поражена масштабами, я тоже работаю в пищевой отрасли, но у меня маленькое производство, а здесь видно, сколько труда и ресурсов вложено в бизнес. Понравилось открытое общение, руководитель честно отвечал на наши вопросы, подпитываешься энергией, получаешь вдохновения от таких мероприятий», – рассказала Екатерина Коршикова, руководитель семейной сыроварни «СырКо» из Кинель-Черкасского района.
«Когда узнала, какие предприятия нас приглашают посетить – тут же выбрала «Слойку». Хотелось посмотреть, как выстроено производство изнутри. После экскурсии много беседовали, обсуждали кейсы, спрашивали бизнес-советы», – дополняет основатель самарской компании «Здоровый вкус» Вера Гавриленкова.
Вторая группа участниц проекта пообщалась с Анаит Бадалян. Владелица салона красоты «Babor» вдохновила девушек и рассказала об особенностях ведения бизнеса в бьюти-сфере.
Еще один бизнес-визит прошел на площадке детского центра «Левушка». Руководитель Екатерина Добрецова поделилась с участницами своей историей успеха, рассказала, почему решила работать с «особенными» детьми и какие трудности могут ждать начинающих бизнес-леди на старте.
«Я пришла на проект с идей создания пространства для детей и родителей, где они могли бы погрузиться в естественную, природную среду, – делится Юлия Келейникова. – С экскурсией посетили детский центр, было очень полезно, так как это социальное предприятие, моя направленность будет похожа. Интересно, как выстроена работа с особенными детьми, я дополнительно увлекаюсь нейропсихологией. И самое главное, полезно узнать, как удалось создать такое комфортное пространство, так как есть определенные сложности в продвижении, подборе персонала. Очень полезный опыт».
Бизнес-визиты являются частью обучения. В течение нескольких дней эксперты в формате тренинга-интенсива учат участниц позиционированию и созданию личного бренда, эффективным продажам, юридическим аспектам ведения своего дела, тайм-менеджменту и многому другому.
В завершение курса каждая участница представит свой бизнес-план на конкурсе проектов. Победительницы городских этапов в Самаре и Тольятти представят экспертной комиссии свои проекты в региональном финале. Он пройдет 30 сентября в региональном центре «Мой бизнес». На реализацию лучшей идеи победительнице выделят грант в размере 150 000 рублей.
Проект «Мама-предприниматель» проходит в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика». В Самарской области программу реализует областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес».

 

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

 

Теги: Самара

Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального образования.
25 сентября 2025  19:22
От выплат 100-балльникам ЕГЭ до мер поддержки участников СВО: итоги оперативного совещания под председательством Вячеслава Федорищева
237
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
25 сентября 2025  11:51
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
249
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025  10:43
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
231
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
25 сентября 2025  09:10
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
224
Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году.
24 сентября 2025  21:15
Формирование комфортной городской среды: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
422
