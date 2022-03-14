Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре из-за отравления угарным газом на прошедшей неделе пострадали 8 человек
В Самаре из-за отравления угарным газом на прошедшей неделе пострадали 8 человек
Самарцев научат делать скворечники
Самарцев научат делать скворечники
В Самаре на улице Пензенской заменят 120 метров водопроводной трубы
В Самаре на улице Пензенской заменят 120 метров водопроводной трубы
У алиментщика из Самарской области судебные приставы арестовали иномарку
У алиментщика из Самарской области судебные приставы арестовали иномарку
Самарская область - в топ-10 в России по популярности отдыха по программе туристического кешбэка
Самарская область - в топ-10 в России по популярности отдыха по программе туристического кешбэка
Житель Самарской области перевел мошенникам с помощью банкомата более 2,4 млн рублей
Житель Самарской области перевел мошенникам с помощью банкомата более 2,4 млн рублей
В Тольятти тушили пожар в многоквартирном доме
В Тольятти тушили пожар в многоквартирном доме
У самарских бизнесменов появилась возможность перейти на российское ПО
У самарских бизнесменов появилась возможность перейти на российское ПО
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 116.75
-3.63
EUR 128.95
-4.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев научат делать скворечники
14 марта в САТОБ состоится премьера спектакля «Князь Владимир» 
В регионе в предстоящие выходные дни вновь пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

У самарских бизнесменов появилась возможность перейти на российское ПО

14 марта 2022 09:23
122
У самарских бизнесменов появилась возможность перейти на российское ПО

Цифровая платформа МСП.РФ расширяет число онлайн-сервисов — пользователям стал доступен заказ более 112 программных продуктов со скидкой 50%. Льготные условия реализованы за счет компенсации 50% стоимости лицензии российским разработчикам программного обеспечения из федерального бюджета. Оставить заявку на российское программное обеспечение (ПО) за половину стоимости может любой представитель малого и среднего бизнеса, а также ИП.

Для оформления заказа достаточно быть зарегистрированным на Цифровой платформе МСП.РФ, а компания должна находиться в Едином реестре малого и среднего предпринимательства. Никакие дополнительные документы не нужны. Свое программное обеспечение на платформе уже разместили 28 российских разработчиков, оно охватывает самые разные сферы: розничную торговлю, бытовые и гостиничные услуги, туризм, автомобильный и ресторанный бизнес, медицину, транспорт и логистику, строительство, фермерство и другие. Для удобства пользователей на Цифровой платформе есть подбор нужного продукта по заданным параметрам. В будущем перечень поставщиков и доступных программ будет расширяться. Главное условие размещения на сервисе — ПО должно быть полностью российскими.

«Решение о предоставлении 50-процентной скидки на российское программное обеспечение стало своевременным и востребованным среди предпринимателей. Более того, в нынешних условиях это фактически антикризисная мера. Интеграция этого сервиса в Цифровую платформу делает приобретение программ со скидкой более удобным и доступным. Это поможет малому и среднему бизнесу повысить эффективность работы и снизить свои издержки», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Напомним, Цифровая платформа создана и развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства. Его курирует первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов. В настоящее время на Цифровой платформе, помимо заказа ПО с 50-процентной скидкой, доступно еще 11 федеральных сервисов. Кроме того, порядка полусотни мер поддержки на портал МСП.РФ интегрировали региональные власти.

Программа поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса была запущена в 2021 году и реализуется Минцифры России и РФРИТ. Она позволяет покупать облачное ПО отечественных производителей вдвое дешевле их рыночной цены. За прошлый год по программе поддержки цифровизации МСП предприниматели приобрели около 100 тыс. лицензий со скидкой.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 1 429 жителей Самарской области заболели коронавирусом
12 марта 2022  13:42
Еще 1 429 жителей Самарской области заболели коронавирусом
711
Паблики проекта «Объясняем.рф» начали работу в Самарской области
11 марта 2022  12:53
Паблики проекта «Объясняем.рф» начали работу в Самарской области
719
мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
11 марта 2022  11:52
Мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
903
У героя специальной военной операции по защите мира в ДНР и ЛНР остались мать и младшая сестра. 
10 марта 2022  14:37
В Красноярском районе простились с погибшим при исполнении национального долга бойцом
2341
Представили нового Самарского академического театра драмы
10 марта 2022  13:37
Представили нового Самарского академического театра драмы
827
Весь список