Центр «Мой бизнес» запустил новые меры поддержки самозанятых

Я нашел ошибку
Главные новости:
ОДК-Кузнецов отмечает 110 лет со дня рождения Леонида Чечени
ОДК-Кузнецов отмечает 110 лет со дня рождения Леонида Чечени
В Самарской области сотрудники полиции провели антинаркотические мероприятия с молодежью
В Самарской области сотрудники полиции провели антинаркотические мероприятия с молодежью
В Самаре завершился XXV Всероссийский турнир по спортивной борьбе
В Самаре завершился XXV Всероссийский турнир по спортивной борьбе
на улице Солнечной идет отбор проб нового асфальтобетонного покрытия проезжей части
На улице Солнечной в Самаре идет отбор проб нового асфальтобетонного покрытия проезжей части
В Самарской области прошла серия форумов для студентов «Шаг к бизнесу»
В Самарской области прошла серия форумов для студентов «Шаг к бизнесу»
Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции за июль
Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции за июль
в ходе ремонта улицы Главной в рамках нацпроекта приведут в порядок и покрытие дороги на мосту через реку Самара
в ходе ремонта улицы Главной в рамках нацпроекта приведут в порядок и покрытие дороги на мосту через реку Самара
В этом году в Самаре будут обновлены 18 теплотрасс
В этом году в Самаре будут обновлены 18 теплотрасс
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.59
0.61
EUR 100.94
0.98
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Горожан приглашают на лекцию "Самара летняя"
4 августа самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
Самарцев приглашают к участию в хакатоне «Креатив на Волге»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Центр «Мой бизнес» запустил новые меры поддержки самозанятых

1 августа 2023 16:50
130
Центр «Мой бизнес» запустил новые меры поддержки самозанятых

Для пользователей специального налогового режима доступны новые услуги. Благодаря реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», в регионе постоянно расширяется перечень инструментов поддержки для начинающих предпринимателей. Созданию комфортного делового климата в Самарской области большое внимание уделяет Губернатор Дмитрий Азаров.

«Сегодня в Самарской области официально зарегистрировано более 186 тысяч самозанятых. И каждый из них, принявший решение работать в легальном поле, может претендовать на все действующие меры поддержки. Это льготный займ Гарантийного фонда до 500 тысяч рублей, это бесплатные рабочие места в коворкинге регионального центра «Мой бизнес», это образовательные курсы, семинары и программы, сочетающие теорию и практическую часть», - перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Одной из новых мер поддержки стала коллаборация центра «Мой бизнес» и шоурума самарских производителей одежды, обуви и аксессуаров «Наши». Получатели услуги смогут опубликовать информацию о своей продукции на онлайн-витрине для самозанятых и получить месяц бесплатного размещения в популярном пространстве.
Отбор резидентов шоурума будет проходить на конкурсной основе. К участию приглашаются самозанятые производители одежды, обуви, украшений, декора, интерьерных изделий, товаров для дома, дизайнерских вещей и предметов искусства. Эксперты определят трех победителей, которые на протяжении сентября будут бесплатно размещать свою продукцию в шоуруме. Подать заявку на участие в отборе нужно до 28 августа по ссылке.

Еще одним новым инструментом станет мастер-класс известного российского фотографа Вито Бурмасова. Он проведет полноценный обучающий курс, участниками которого смогут стать самозанятые Самарской области, профессионально занимающиеся коммерческой фотосъемкой. Участников курса ждут секреты профессионального мастерства, полезный опыт работы с личным брендом, а также знакомство с маркетинговыми инструментами, эффективными для продвижения в этой сфере.

В программу авторского курса «Современные будни фотографа» Вито Бурмасова вошли теоретические и практические блоки, освоение которых поможет не только повысить качество фотосъемки, но и настроить диалог с клиентами, поднять уровень сервиса и наладить взаимодействие с подрядчиками. Пройти бесплатное обучение смогут только официально зарегистрированные плательщики налога на профессиональный доход Самарской области. Подать заявку можно по ссылке, количество мест ограничено.

Ознакомиться с полным перечнем инструментов поддержки самозанятых можно в специальном разделе на сайте mybiz63.ru.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Подготовка школ региона к новому учебному году находится на контроле Губернатора Дмитрия Азарова
1 августа 2023  17:01
Подготовка школ региона к новому учебному году находится на контроле Губернатора Дмитрия Азарова
129
Искренне поздравляем личный состав и ветеранов Регионального Управления специальной связи по Приволжскому региону
1 августа 2023  16:59
Искренне поздравляем личный состав и ветеранов Регионального Управления специальной связи по Приволжскому региону
129
Жара возвращается в Самарскую область
1 августа 2023  16:58
Жара возвращается в Самарскую область
127
В завершение сезона благоустройства дворы и общественные пространства Самары преображаются
1 августа 2023  11:32
В завершение сезона благоустройства дворы и общественные пространства Самары преображаются
252
В пятницу, 4 августа, в Самаре пройдет автоматизированное распределение мест в детсадах
31 июля 2023  20:18
В пятницу, 4 августа, в Самаре пройдет автоматизированное распределение мест в детсадах
460
Весь список