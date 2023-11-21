Свое родное: фермеры Самарского региона представили продукцию на ярмарке центра «Мой бизнес»

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Разные виды сыров, мясные деликатесы, полезный шоколад, домашние специи, кексы на натуральной закваске – это и многое другое можно было продегустировать на ярмарке фермерской продукции. Она традиционно прошла на площадке регионального центра «Мой бизнес», в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».



Принять участие в выставке-продаже смогли производители, зарегистрированные в статусе самозанятого.



«Те, кто ведет бизнес, – это люди, готовые брать ответственность за себя, за своих близких, трудиться и обеспечивать семьи. Когда человек работает в рамках закона, то мы готовы создавать условия для развития, оказывать меры поддержки», - отмечал ранее Губернатор Дмитрий Азаров.



В Самарской области число официально зарегистрированных самозанятых превысило 200 тысяч человек. Перечень инструментов поддержки для этой категории предпринимателей разрабатывает областное минэкономразвития.



Ярмарки «Свое родное» проходят с 2022 года. За это время состоялись пять выставок-продаж, в которых приняли участие самозанятые-производители натуральных продуктов из разных уголков Самарской области.



«У нас своя семейная ферма. Я представляю на ярмарке нашу молочную продукцию, домашний хлеб, сыры, которые вызревают в нашем подвальчике, - поделилась участница ярмарки Оксана Леонтьева из Красноярского района. – В выставке от «Мой бизнес» участвую не в первый раз. Очень довольна, потому что здесь люди знакомятся с нашей продукцией и становятся нашими постоянными клиентами. Потом советуют нас своим знакомым, вот так и срабатывает «сарафанное радио».



Самозанятая Екатерина Сидорова из Тольятти создает специи и приправы – большую часть ингредиентов выращивает на собственном участке. Приправы для супов, мяса и рыбы, универсальные составы зелени и сушеных овощей, а также специи для кофе и выпечки – ароматный прилавок притягивал многих потенциальных покупателей. «Такие ярмарки для меня – это возможность донести до людей знания о том, что они потребляют. Культуру потребления приправ и сыров нам нужно поднимать. В прошлом году мы не смогли попасть сюда, а в этом удалось, чему несказанно рады. Мне нравится общаться с людьми, здесь можно найти новых покупателей и партнеров», - подчеркнула Екатерина Сидорова.



Ярмарки «Свое родное» на базе регионального центра «Мой бизнес» проходят регулярно. О том, как стать их участником на https://mybiz63.ru/.