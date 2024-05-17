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Суммарный доход самозанятых в Самарской области превысил 70 млрд рублей

17 мая 2024 15:26
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Число официально зарегистрированных самозанятых граждан в Самарской области превысило 230 тысяч человек.

Число официально зарегистрированных самозанятых граждан в Самарской области превысило 230 тысяч человек. Их суммарный доход уже превышает 70 млрд рублей.

«Те, кто ведет бизнес, – это люди, готовые брать ответственность за себя, за своих близких, трудиться и обеспечивать семьи. Когда человек работает в рамках закона, то мы готовы создавать условия для развития, оказывать меры поддержки», – отмечал ранее Губернатор Дмитрий Азаров.

Для этой категории предпринимателей действуют специальные инструменты поддержки: образовательные курсы, льготные микрозаймы, программы наставничества, бизнес-диагностика проектов, инструменты по продвижению и др. Эти меры реализуются, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

«Очень важно поддерживать инициативных людей на старте, помогать им в реализации их бизнес-идей. В любом из центров «Мой бизнес» Самарской области начинающий предприниматель может проконсультироваться по вопросам регистрации, получению мер поддержки и возможностям, созданным в регионе для плательщиков налога на профессиональный доход. Всю информацию мы также аккумулируем на едином портале mybiz63.ru», – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

С полным перечнем инструментов можно ознакомиться в специальном разделе портала: https://mybiz63.ru/service-categories/samozaniatye.

Одна из наиболее популярных мер – ярмарки продукции самозанятых. Для региональных производителей это дополнительный канал сбыта, возможность найти новых клиентов и представить свои изделия широкой аудитории. Ближайший маркет, в котором смогут принять участие самозанятые со всей области, пройдет 2 июня 2024 года в Тольятти и будет приурочен ко Дню Города. Выставка-продажа пройдет при поддержке областного минэкономразвития.

«Я неоднократно принимала участие в ярмарках «Мой бизнес 63». Это всегда настоящий праздник, большое число довольных клиентов. Эффект от ярмарки для нас очень заметен: становится больше клиентов, больше просмотров страничек в сети, начинает работать сарафанное радио, нас приглашают на другие ярмарки», – рассказала создатель интерьерных украшений Алена Брыксина.

Напомним, что самозанятые - это граждане, которые ведут свою предпринимательскую деятельность в легальном поле, без привлечения наемных работников. Самозанятые ведут свою бухгалтерию самостоятельно, при помощи приложения «Мой налог». При расчете с физическими лицами налоговая ставка составляет 4%, при работе с организациями – 6%. Налог оплачивается только с продаж, которые оформлены в приложении. Если продаж нет – оплачивать налог не нужно.

Самозанятые могут стать резидентами коворкинга регионального центра «Мой бизнес» и получить рабочее место на льготных условиях, а также воспользоваться переговорными комнатами и залом для проведения образовательных мероприятий.

В региональном Гарантийном фонде они могут получить льготные средства на развитие своих проектов. Программа поддержки дает возможность самозанятым получить от 100 до 500 тысяч рублей по минимальной ставке – 1% годовых.

Получить статус самозанятого можно c помощью приложения «Мой налог», через уполномоченную кредитную организацию или через портал госуслуг.

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