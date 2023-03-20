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Стартует новый региональный конкурс грантов на реализацию соцпроектов социально-ориентированных НКО

20 марта 2023 15:17
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Уже пятый год подряд самые важные и нужные идеи получат финансовую поддержку региона.

️Сегодня стартует новый региональный конкурс грантов на реализацию социальных проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Уже пятый год подряд самые важные и нужные идеи получат финансовую поддержку региона.

«Региональный конкурс позволил нам поддержать уже более 200 проектов социально-ориентированных НКО. Мы постоянно наращиваем масштабы этого инструмента поддержки, увеличиваем объем грантового фонда, активно привлекаем дополнительные средства из Фонда президентских грантов. Общий объем финансирования конкурса за четыре года превысил 242 млн рублей. И сегодня мы снова приглашаем некоммерческие организации подавать заявки, представлять свои идеи и воплощать их в жизнь с нашей поддержкой», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В 2023 году на социально-значимые инициативы некоммерческого сектора выделено более 81 млн рублей. Это позволит поддержать более 50 проектов, направленных на решение конкретных проблем граждан, в том числе из социально-незащищенных категорий населения.

Подать заявку для участия в конкурсе можно до 19 апреля 2023 года на специализированном портале: vk.cc/cmrejG

Министерством будут организованы как индивидуальные, так и групповые онлайн-консультации, график и регистрация на которые доступны на сайте.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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