Стартовала стратегическая сессия по повышению инвестиционной привлекательности муниципалитетов региона

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Сегодня, 1 ноября 2023 года, началась работа стратегической сессии, посвященной повышению инвестиционной привлекательности муниципальных образований региона. Открыл мероприятие врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Привлечение инвесторов, готовых строить новые предприятия, реализовывать свои проекты, создавать рабочие места и развивать территории – приоритет для управленческой команды региона.

В результате системной работы по созданию комфортных условий для ведения бизнеса, начиная с 2021 года, Самарская область стабильно входит в первую десятку регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. «Портфель реализуемых в настоящее время инвестпроектов содержит свыше 250 крупных проектов с общим объемом вложений более 1 триллиона 400 миллиардов рублей», – отмечал ранее Губернатор Дмитрий Азаров.

В течение двух дней представители всех городов и районов будут изучать современные тенденции инвестиционной деятельности в России, особенности построения инвестиционной команды, а также разделятся на команды и в формате дизайн-мышления сформируют образ будущего Самарской области.

«За прошедшие пять лет мы практически вдвое увеличили объем инвестиций в регионе. Вместе с тем мы понимаем, что бизнес работает на территории муниципальных образований. И, кроме того, что есть региональные институты развития и региональные органы власти, не менее важна работа по сопровождению инвестпроектов на уровне муниципалитетов, - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Стратегическая сессия включает в себя и образовательную часть, и проектирование, и защиты программ развития. Единой командой мы посмотрим сильные и слабые стороны территорий, оценим возможности, новые ниши и разработаем план для работы на ближайшее время».

В работе стратегической сессии участвуют представители Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития, региональных министерств и институтов развития бизнеса.

За два дня участники создадут и презентуют свой план мероприятий по повышению интереса бизнеса к реализации проектов на территории конкретного муниципального образования.

«От стратегической сессии, конечно, мы ждем новых решений. Бизнес у нас представлен малыми и средними предприятиями, и очень важно, чтобы инвесторы приходили, реализовывали свои проекты и город развивался. В качестве перспективных направлений мы видим развитие туризма – природные красоты, горы и Волга в районе Октябрьска заслуживают внимания. Есть перспективы и в деревообрабатывающем производстве, и в развитии речных перевозок», - отметила глава Октябрьска Александра Гожая.

«В нынешних условиях нам необходимо предпринять все усилия, для устойчивого развития наших территорий. Для этого необходимы инвестиционные вливания, новые технологии. От этого мероприятия мы ждем знания для работы в новых условиях, работы с инвесторами. Начиная с пандемии, в районе стал развиваться внутренний туризм, многие люди стали интересоваться своими историческими корнями, традициями, родными местами. Именно на туризм нацелены многие инвесторы, которые сегодня изучают территорию и планируют строительство новых объектов», - подчеркнул глава Шигонского района Сергей Строев.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области