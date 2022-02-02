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Стартовал прием заявок на участие в региональном конкурсе «Экспортер года»

2 февраля 2022 14:09
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Конкурс призван определить лучших экспортеров среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

Стартовал прием заявок на участие в региональном конкурсе «Экспортер года». Конкурс призван определить лучших экспортеров среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Заявки будут приниматься до 4 апреля 2022 года.

Условия для развития предпринимательства и увеличения объемов экспортируемой продукции местных производителей - направления Стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей губернии. Комфортный деловой климат в Самарской области создается в рамках реализации нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».

Конкурс «Экспортер года» проводится в регионе в пятый раз и объединяет предприятия Самарской области, достигшие наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

«Ежегодно мы оцениваем успехи региональных производителей на международной арене и определяем экспортеров с наиболее впечатляющими результатами внешнеэкономической деятельности. Это компании, которые даже с учетом новых условий работы продолжают достойно представлять регион на зарубежных рынках, укреплять свои позиции, расширять географию и объемы поставок, - рассказал Дмитрий Богданов. - К участию в конкурсе «Экспортер года» мы приглашаем промышленные предприятия, а также компании в сфере высоких технологий, услуг и агропромышленного комплекса. Отдельная номинация - «Прорыв года» - предусмотрена для новичков, уверенно заявивших о себе на глобальном рынке. Призываю экспортеров Самарской области подавать заявки, принимать участие в региональном конкурсе и бороться за звание лучших».  

В конкурсную комиссию войдут представители региональных министерств и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. Три компании, признанные лучшими экспортерами, получат ценные призы, среди которых сертификаты на авиаперелеты и обучение иностранному языку. 

Подать заявку можно по ссылке: exporter.mybiz63.ru. Задать дополнительные вопросы можно по телефону +7 (917) 165-03-50, а также по адресу электронной почты expoprof-samara@yandex.ru. 

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