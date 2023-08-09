Социальный контракт стал успешным стартом для бизнеса жителя Самарской области

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Во время недавней рабочей поездки в Самарскую область министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков оценил результаты успешной работы региона по социальной поддержке граждан. В частности, он отметил реализацию такой формы поддержки, как социальный контракт. В нашем регионе этот вопрос находится на особом контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.



Самарская область - один из первых регионов в стране, где начали заключать соцконтракты в целях поддержки семей и одиноко проживающих граждан. Причем эта помощь предполагает не просто выплаты, а целый план действий для повышения уровня доходов. За последние пять лет ежегодно число заключенных соцконтрактов только увеличивается. С начала этого года их заключено около 3,5 тысяч. Поддержка семей с детьми, малоимущих граждан – приоритетная задача, обозначенная Главой региона перед Правительством Самарской области. На эти цели направлен и национальный проект «Демография».



Житель Большеглушицкого района, отец двоих детей Сергей Сафонов раньше работал на грузоперевозках, но всегда хотел работать на земле. Узнав о том, что на развитие своего дела можно получить значимую помощь от государства, он составил бизнес-план и обратился за такой мерой социальной поддержки. На средства соцконтракта Сергей Николаевич приобрел необходимые посадочный материал и сельхозоборудование. Таким образом, увлечение стало бизнесом.



«Собрать все документы оказалось не так уж сложно. Когда мне выделили деньги, я приобрел мотоблок, картофелесажалку, картофелекопалку, водяную помпу, лайфлет для полива. Это очень хорошая помощь для начала, потому что всё-таки сумма немаленькая выделяется», - говорит Сергей Сафонов.



Первый год реализации соцконтракта Сергей трудился один, ему помогали близкие. Сейчас у него работают несколько человек, а жители Большеглушицкого района имеют возможность приобрести вкусную и рассыпчатую картошку у местного предпринимателя. Главным секретом успеха Сергей считает то, что в свое дело он вкладывает душу.



«За полгода жители Большеглушицкого района заключили более 40 социальных контрактов. Наиболее востребованы такие направления как: ведение личного подсобного хозяйства и индивидуальная предпринимательская деятельность», - рассказала заместитель директора Комплексного центра социального обслуживания населения Южного округа Светлана Борзых.



В Самарской области для заключения социального контракта и всем вопросам с этим связанным необходимо обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства.