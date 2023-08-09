Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская набережная станет центральной площадкой празднования Дня физкультурника
Самарская набережная станет центральной площадкой празднования Дня физкультурника
Житель Сызрани стал победителем акции «На дачу с удачей!»
Житель Сызрани стал победителем акции «На дачу с удачей!»
Самолет не смог вылететь из Самары в Санкт-Петербург из-за отказа двигателя
Самолет не смог вылететь из Самары в Санкт-Петербург из-за отказа двигателя
Социальный контракт стал успешным стартом для бизнеса жителя Самарской области
Социальный контракт стал успешным стартом для бизнеса жителя Самарской области
«Летние вечера духовой музыки» в Самаре продолжаются
«Летние вечера духовой музыки» в Самаре продолжаются
Молодежные театральные коллективы Самарской области приглашают присоединиться к конкурсу Знание.Театр
Молодежные театральные коллективы Самарской области приглашают присоединиться к конкурсу Знание.Театр
В Кировском районе Самары по нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустраивается 6 дворов
В Кировском районе Самары по нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустраивается 6 дворов
Началось народное голосование за номинантов конкурса "Лучший дом. Лучший двор"
Началось народное голосование за номинантов конкурса "Лучший дом. Лучший двор"
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.08
-0.49
EUR 105.44
-0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Летние вечера духовой музыки» в Самаре продолжаются
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
В Самаре пройдет фестиваль красок
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Социальный контракт стал успешным стартом для бизнеса жителя Самарской области

9 августа 2023 14:56
83
Социальный контракт стал успешным стартом для бизнеса жителя Самарской области

Во время недавней рабочей поездки в Самарскую область министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков оценил результаты успешной работы региона по социальной поддержке граждан. В частности, он отметил реализацию такой формы поддержки, как социальный контракт. В нашем регионе этот вопрос находится на особом контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Самарская область - один из первых регионов в стране, где начали заключать соцконтракты в целях поддержки семей и одиноко проживающих граждан. Причем эта помощь предполагает не просто выплаты, а целый план действий для повышения уровня доходов. За последние пять лет ежегодно число заключенных соцконтрактов только увеличивается. С начала этого года их заключено около 3,5 тысяч. Поддержка семей с детьми, малоимущих граждан – приоритетная задача, обозначенная Главой региона перед Правительством Самарской области. На эти цели направлен и национальный проект «Демография».

Житель Большеглушицкого района, отец двоих детей Сергей Сафонов раньше работал на грузоперевозках, но всегда хотел работать на земле. Узнав о том, что на развитие своего дела можно получить значимую помощь от государства, он составил бизнес-план и обратился за такой мерой социальной поддержки. На средства соцконтракта Сергей Николаевич приобрел необходимые посадочный материал и сельхозоборудование. Таким образом, увлечение стало бизнесом.

«Собрать все документы оказалось не так уж сложно. Когда мне выделили деньги, я приобрел мотоблок, картофелесажалку, картофелекопалку, водяную помпу, лайфлет для полива. Это очень хорошая помощь для начала, потому что всё-таки сумма немаленькая выделяется», - говорит Сергей Сафонов.

Первый год реализации соцконтракта Сергей трудился один, ему помогали близкие. Сейчас у него работают несколько человек, а жители Большеглушицкого района имеют возможность приобрести вкусную и рассыпчатую картошку у местного предпринимателя. Главным секретом успеха Сергей считает то, что в свое дело он вкладывает душу.

«За полгода жители Большеглушицкого района заключили более 40 социальных контрактов. Наиболее востребованы такие направления как: ведение личного подсобного хозяйства и индивидуальная предпринимательская деятельность», - рассказала заместитель директора Комплексного центра социального обслуживания населения Южного округа Светлана Борзых.

В Самарской области для заключения социального контракта и всем вопросам с этим связанным необходимо обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Самарская набережная станет центральной площадкой празднования Дня физкультурника
9 августа 2023  15:46
Самарская набережная станет центральной площадкой празднования Дня физкультурника
17
Сегодня день рождения отмечает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
9 августа 2023  13:07
Сегодня день рождения отмечает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
383
Михаил Мурашко отметил опыт Самарской области в сфере внедрения цифровых технологий
8 августа 2023  20:50
Михаил Мурашко отметил опыт Самарской области в сфере внедрения цифровых технологий
402
Жители Самарской области могут выбрать лучший мурал в ПФО
8 августа 2023  17:21
Жители Самарской области могут выбрать лучший мурал в ПФО
437
Из-за жары запрещено посещать леса нацпарка Самарская Лука
8 августа 2023  16:39
Из-за жары запрещено посещать леса нацпарка Самарская Лука
403
Весь список