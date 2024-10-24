Социальный бизнес и СОНКО Самарской области смогут принять участие в конкурсе «Мой добрый бизнес»

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Минэкономразвития России объявило о начале приема заявок на всероссийский конкурс социально ответственных инициатив предпринимателей и НКО «Мой добрый бизнес». В этом году он пройдет в 10-й раз.

Заявки на участие в конкурсе «Мой добрый бизнес» социальные предприниматели и СОНКО могут подать на официальном сайте до 18 ноября.

«Самарская область входит в первую пятерку субъектов страны по реализации механизмов поддержки социального сектора. Проекты социально-ориентированных некоммерческих организаций и социальных предприятий помогают нам решать важные задачи: обеспечивать занятость социально уязвимых категорий населения, производить социально значимые товары и услуги, повышать уровень качества жизни наших граждан. Мы, в свою очередь, активно поддерживаем такие инициативные команды, реализуя специальные инструменты поддержки», - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сегодня в Самарской области статус социального имеют 255 региональных предприятий. Им доступны специальные инструменты поддержки: консультационная и образовательная поддержка, налоговые льготы, льготные микрозаймы Гарантийного фонда по минимальной ставке 1% годовых, грантовая поддержка.

Ознакомиться с перечнем актуальных мер поддержки социальные предприниматели могут на сайте mybiz63.ru или в центрах «Мой бизнес», работающих в регионе.

Особое значение для развития социальной сферы в регионе имеют проекты социально-ориентированных некоммерческих организаций. Сегодня на территории Самарской области зарегистрировано 4538 НКО. Около 75% из них – социально ориентированные.

По решению губернатора Вячеслава Федорищева, поддержка социально-ориентированных НКО определена как один из приоритетов новой программы социально-экономического развития региона.

Ежегодно в регионе проходит конкурс грантов на реализацию проектов СОНКО. В этом году на участие в конкурсе было подано более 200 заявок, а победителями стали 63 проекта. Проекты-победители регионального конкурса охватывают более 360 тысяч жителей Самарской области - все они смогут стать участниками мероприятий, получателями услуг и поддержки со стороны инициативных команд.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области