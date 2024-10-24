Я нашел ошибку
Главные новости:
Всего прошло четыре трека, которые объединили более 900 участников военно-патриотических клубов и объединений со всей области.
В Кинельском районе завершились учебно-тренировочные сборы «Сердце Волжанина»
Тысячный пациент вытрезвителя в Ачинске получи в подарок пять литров кефира
Школьники познакомились с особенностями службы экспертов-криминалистов и инспекторов дорожно-патрульной службы.
Полицейские и общественники региона вместе с ветеранами МВД проводят профориентационные мероприятия со школьниками
Сегодня в Самарской области статус социального имеют 255 региональных предприятий.
Социальный бизнес и СОНКО Самарской области смогут принять участие в конкурсе «Мой добрый бизнес»
Сливочное масло в Самарской области за неделю подорожало на 2%
Сливочное масло в Самарской области за неделю подорожало на 2%
в Самарской области доля нелегального оборота табака в этом году выросла до 14,6%
В Самарской области доля нелегального оборота табака в этом году выросла до 14,6%
Более 160 местных производителей представят свою продукцию на фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
Более 160 местных производителей представят свою продукцию на фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
В Самаре дорожная компания заплатит 1 млн рублей за травму работника
В Самаре дорожная компания заплатит 1 млн рублей за травму работника
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.64
0.05
EUR 104.38
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
26 октября в Сызрани состоится Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Паронь пандома»
В Самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
В Самаре открывается галерея народных ремесел
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Социальный бизнес и СОНКО Самарской области смогут принять участие в конкурсе «Мой добрый бизнес»

24 октября 2024 14:15
78
Сегодня в Самарской области статус социального имеют 255 региональных предприятий.

Минэкономразвития России объявило о начале приема заявок на всероссийский конкурс социально ответственных инициатив предпринимателей и НКО «Мой добрый бизнес». В этом году он пройдет в 10-й раз.

Заявки на участие в конкурсе «Мой добрый бизнес» социальные предприниматели и СОНКО могут подать на официальном сайте до 18 ноября.

«Самарская область входит в первую пятерку субъектов страны по реализации механизмов поддержки социального сектора. Проекты социально-ориентированных некоммерческих организаций и социальных предприятий помогают нам решать важные задачи: обеспечивать занятость социально уязвимых категорий населения, производить социально значимые товары и услуги, повышать уровень качества жизни наших граждан. Мы, в свою очередь, активно поддерживаем такие инициативные команды, реализуя специальные инструменты поддержки», - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сегодня в Самарской области статус социального имеют 255 региональных предприятий. Им доступны специальные инструменты поддержки: консультационная и образовательная поддержка, налоговые льготы, льготные микрозаймы Гарантийного фонда по минимальной ставке 1% годовых, грантовая поддержка.

Ознакомиться с перечнем актуальных мер поддержки социальные предприниматели могут на сайте mybiz63.ru или в центрах «Мой бизнес», работающих в регионе.

Особое значение для развития социальной сферы в регионе имеют проекты социально-ориентированных некоммерческих организаций. Сегодня на территории Самарской области зарегистрировано 4538 НКО. Около 75% из них – социально ориентированные.

По решению губернатора Вячеслава Федорищева, поддержка социально-ориентированных НКО определена как один из приоритетов новой программы социально-экономического развития региона.

Ежегодно в регионе проходит конкурс грантов на реализацию проектов СОНКО. В этом году на участие в конкурсе было подано более 200 заявок, а победителями стали 63 проекта. Проекты-победители регионального конкурса охватывают более 360 тысяч жителей Самарской области - все они смогут стать участниками мероприятий, получателями услуг и поддержки со стороны инициативных команд.  

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Школьники познакомились с особенностями службы экспертов-криминалистов и инспекторов дорожно-патрульной службы.
24 октября 2024, 14:28
Полицейские и общественники региона вместе с ветеранами МВД проводят профориентационные мероприятия со школьниками
Школьники познакомились с особенностями службы экспертов-криминалистов и инспекторов дорожно-патрульной службы. Общество
36
Для борьбы с огнем задействованы 33 человека и 8 единиц техники.
23 октября 2024, 21:55
В Самаре на Партизанской загорелись один жилой и два заброшенных дома
Для борьбы с огнем задействованы 33 человека и 8 единиц техники. Происшествия
635
Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 18:00.
23 октября 2024, 21:05
Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Динамо»  24 октября
Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 18:00. Футбол в Самаре
406
В центре внимания
Более 160 местных производителей представят свою продукцию на фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
24 октября 2024  13:54
Более 160 местных производителей представят свою продукцию на фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
116
Вячеслав Федорищев поздравил спецназ региона с Днем подразделений специального назначения в Вооруженных Силах РФ
24 октября 2024  11:51
Вячеслав Федорищев поздравил спецназ региона с Днем подразделений специального назначения в Вооруженных Силах РФ
159
В Самарской области по дорожному нацпроекту отремонтировано 60 км трассы «Самара – Волгоград» - Красноармейское – Пестравка
23 октября 2024  12:40
В Самарской области по дорожному нацпроекту отремонтировано 60 км трассы «Самара – Волгоград» - Красноармейское – Пестравка
1237
В Самаре из-за ДТП 23 октября может поменяться график ряда автобусов
23 октября 2024  10:51
В Самаре из-за ДТП 23 октября может поменяться график ряда автобусов
416
22 октября 2024  18:38
10 млрд рублей из областного бюджета будут дополнительно направлены на социальные нужды
560
Весь список