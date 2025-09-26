Серию мастер-классов для предпринимателей провели в Самарском бизнес-инкубаторе

141

23 сентября на площадке Самарского бизнес-инкубатора прошла серия из шести мастер-классов для предпринимателей. Секретами ораторского мастерства с участниками поделился профессиональный педагог и медиатор, руководитель Школы ораторского мастерства Руслан Хоменко.



«Одна из основных задач бизнес-инкубатора – помочь начинающим предпринимателям запустить свое дело и избежать типичных ошибок, а более опытным – дать дополнительные инструменты для дальнейшего развития бизнеса и расширения сети деловых контактов. В числе прочего регулярно, не менее 3-х раз в месяц, организуем на своей площадке мастер-классы и тренинги от опытных специалистов. Благодарю всех экспертов, которые с нами работают, и приглашаю предпринимателей Самары на следующие встречи», – сказала директор МКУ «Самарский бизнес-инкубатор» Елена Пудова.



В течение дня участники – представители малого и среднего бизнеса – учились эффективно справляться со страхом публичных выступлений, структурировать свои мысли и создавать запоминающиеся презентации, осваивали инструменты ораторского искусства и изучали влияние на коммуникацию таких невербальных деталей, как мимика и жесты. Отметим, что в 2025 году Руслан Хоменко провел в Самаре уже более 15 мастер-классов, которые посетили свыше 100 участников.



«Не в первый раз посещаю мероприятия в бизнес-инкубаторе. Хочется отметить профессионализм и высокую компетенцию спикеров в своих направлениях. Много полезной и нужной информации, которая помогает в бизнесе. В частности, мастер-классы Руслана Хоменко дают возможность улучшить навыки в коммуникациях, что позволяет наиболее эффективно проводить бизнес-переговоры и улаживать конфликты», – поделилась участница мастер-классов Екатерина Куприянова.



30 сентября в 11:00 на площадке Самарского бизнес-инкубатора (ул. Главная, 3) состоится тренинг «Коммуникация и влияние» от психолога, телеведущей, организатора фестивалей, руководителя Школы вторых профессий Елены Семушиной. Она расскажет о том, как вдохновлять команду и налаживать обратную связь, как договариваться без конфликтов, общаться с инвесторами и клиентами. Регистрация доступна по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/68d4da8f02848fbc9e665856/.

Фото: администрация Самары