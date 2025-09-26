Я нашел ошибку
Главные новости:
Факты были ранее установлены полицией и органами местного самоуправления в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске и Красном Яре.
Инспекторы эконадзора региона выписали штрафы за нарушения в обращении с отходами на 306 тысяч рублей
На сегодняшний день капитальный ремонт стационара на улице Нагорной завершен на 75%.
Продолжается обновление стационара Самарской больницы №8
В следующем матче "Крылья Советов" дома принимают "Сочи".
"Крылья Советов" проиграли московскому "Динамо" - 2:3
В его фильмографии картины "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Президент и его внучка", "Актриса", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Крымский мост. Сделано с любовью!".
На 60-м году жизни умер кинорежиссер и радиоведущий Тигран Кеосаян
Участники учились эффективно справляться со страхом публичных выступлений, структурировать свои мысли и создавать запоминающиеся презентации, осваивали инструменты ораторского искусства и изучали влияние на коммуникацию таких невербальных деталей, как мим
Серию мастер-классов для предпринимателей провели в Самарском бизнес-инкубаторе
Изюминкой сквера стала стела с именами выдающихся экономистов России и СССР.
В Самаре благоустроили сквер «Экономистов»
В настоящее время медики оказывают помощь водителю и двум пассажирам.
В Тольятти на Обводном шоссе перевернулась иномарка
По мнению школьника, главная оценка за триместр зависит в основном от самостоятельных и контрольных работ.
Школьник из Самары пожаловался Екатерине Мизулиной на средневзвешенную систему оценок
В Самарской филармонии с большим успехом выступили «Виртуозы Москвы»
Полицейские региона провели профилактические мероприятия с первоклассниками
В «ЗИМ Галерее» в Самаре расскажут о творчестве Анри Матисса
Серию мастер-классов для предпринимателей провели в Самарском бизнес-инкубаторе

26 сентября 2025 20:17
Участники учились эффективно справляться со страхом публичных выступлений, структурировать свои мысли и создавать запоминающиеся презентации, осваивали инструменты ораторского искусства и изучали влияние на коммуникацию таких невербальных деталей, как мим

23 сентября на площадке Самарского бизнес-инкубатора прошла серия из шести мастер-классов для предпринимателей. Секретами ораторского мастерства с участниками поделился профессиональный педагог и медиатор, руководитель Школы ораторского мастерства Руслан Хоменко. 

«Одна из основных задач бизнес-инкубатора – помочь начинающим предпринимателям запустить свое дело и избежать типичных ошибок, а более опытным – дать дополнительные инструменты для дальнейшего развития бизнеса и расширения сети деловых контактов. В числе прочего регулярно, не менее 3-х раз в месяц, организуем на своей площадке мастер-классы и тренинги от опытных специалистов. Благодарю всех экспертов, которые с нами работают, и приглашаю предпринимателей Самары на следующие встречи», – сказала директор МКУ «Самарский бизнес-инкубатор» Елена Пудова.

В течение дня участники – представители малого и среднего бизнеса – учились эффективно справляться со страхом публичных выступлений, структурировать свои мысли и создавать запоминающиеся презентации, осваивали инструменты ораторского искусства и изучали влияние на коммуникацию таких невербальных деталей, как мимика и жесты. Отметим, что в 2025 году Руслан Хоменко провел в Самаре уже более 15 мастер-классов, которые посетили свыше 100 участников.

«Не в первый раз посещаю мероприятия в бизнес-инкубаторе. Хочется отметить профессионализм и высокую компетенцию спикеров в своих направлениях. Много полезной и нужной информации, которая помогает в бизнесе. В частности, мастер-классы Руслана Хоменко дают возможность улучшить навыки в коммуникациях, что позволяет наиболее эффективно проводить бизнес-переговоры и улаживать конфликты», – поделилась участница мастер-классов Екатерина Куприянова.

30 сентября в 11:00 на площадке Самарского бизнес-инкубатора (ул. Главная, 3) состоится тренинг «Коммуникация и влияние» от психолога, телеведущей, организатора фестивалей, руководителя Школы вторых профессий Елены Семушиной. Она расскажет о том, как вдохновлять команду и налаживать обратную связь, как договариваться без конфликтов, общаться с инвесторами и клиентами. Регистрация доступна по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/68d4da8f02848fbc9e665856/.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Самара

Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
26 сентября 2025  12:07
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
255
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
26 сентября 2025  09:30
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
272
Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального образования.
25 сентября 2025  19:22
От выплат 100-балльникам ЕГЭ до мер поддержки участников СВО: итоги оперативного совещания под председательством Вячеслава Федорищева
1188
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
25 сентября 2025  11:51
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
410
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025  10:43
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
355
