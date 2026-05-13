Временно ограничат движение трамваев под ж/д путепроводом по улице Земеца в Самаре

13 мая с 22:00 в Самаре будет приостановлено движение трамваев № 13 и № 24 по линии под железнодорожным путепроводом, пересекающим улицу Земеца и расположенным на участке между улицами Победы и Литвинова. После 22:00 трамваи проследуют до улицы Елизарова. После 05:00 14 мая городской электротранспорт выйдет в рейсы, перевозки будут осуществляться по обычному расписанию и привычным маршрутам.



Временное изменение графика необходимо для продолжения ремонта железнодорожной инфраструктуры – специалисты железной дороги выполнят работы на опорах путепровода.