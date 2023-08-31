Самарцы могут получить до 500 тысяч рублей на развитие бизнеса

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Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области анонсировало дополнительный набор в популярную программу «Ты – предприниматель!». Это шанс безвозмездно получить финансовые средства на необходимые расходы для развития бизнеса.

Принять участие в программе могут:

– Действующие предприниматели или учредители организации (в этом случае доля в компании должна быть более 50%), состоящие в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в возрасте от 14 до 25 лет;

– Обязательное условие – софинансирование расходов не менее 25% от суммы гранта.

Как получить грант до 500 тысяч рублей?

– Подать заявку на обучающий интенсив по развитию бизнеса до 5 сентября по ссылке: study.mybiz63.ru

– Пройти обучение с 5 по 20 сентября, сертификат о прохождении обучения необходимо приложить к комплекту документов на грант;

– Подготовить презентацию своего проекта и презентовать экспертам областного минэкономразвития и центра «Мой бизнес». Комиссия оценит каждый проект по нескольким критериям, в том числе безубыточности деятельности в прошлом году, полноте представления информации в бизнес-плане проекта, актуальности и значимости проекта для региона, наличию рабочих мест и качеству презентации проекта.

Предприниматели, успешно прошедшие конкурсный отбор, получат грант на развитие своего бизнеса, который смогут реализовать до 1 декабря 2024 года.

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