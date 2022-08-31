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Самарским бизнесменам помогают найти новые рынки сбыта

31 августа 2022 16:23
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Помощью могут воспользоваться как малый и средний бизнес, так и самозанятые.

Для местных производителей в Самарской области действует множество мер поддержки, в том числе и по поиску заказчиков и новых рынков сбыта. Помощью могут воспользоваться как малый и средний бизнес, так и самозанятые.

Эта работа ведется в рамках активной реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и формирования комфортного делового климата в регионе. Как отмечал ранее губернатор Дмитрий Азаров, развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан, является важным фактором стабильности для региональной экономики.

Вот уже третий год областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес» организуют ярмарки самозанятых. Каждый участник получает бесплатное торговое место и возможность представить свои изделия широкой аудитории, а значит найти новых покупателей, пообщаться с единомышленниками. По данным Минэкономразвития России, это одна из самых успешных практик в стране по поддержке самозанятых.  

С июня 2021 года по поручению главы региона в Самарской области работает электронная площадка, на которой размещена информация о продукции и услугах самозанятых. Онлайн-витрина создана в виде нового раздела единого портала господдержки бизнеса Самарской области mybiz63.ru.

Самарские предприниматели могут с поддержкой региона принять участие в тематических выставках, которые проходят внутри страны. В этом году более 10 предприятий смогут показать свои товары на выставке «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ», международной выставке франшиз BUYBRAND EXPO и продовольственной выставке ПЕТЕРФУД-2022.

В Самарской области работает Центр поддержки экспорта. В нем каждый потенциальный или действующий экспортер может получить поддержку при освоении внешних рынков. Услуги ЦПЭ предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. В 2021 году предприниматели экспортировали свою продукцию в 43 страны. Среди них 25 предприятий малого и среднего бизнеса впервые вышли на внешние рынки.

Международные бизнес-миссии – один из наиболее востребованных и эффективных инструментов поддержки как начинающих, так и уже более опытных экспортеров. Бизнес Самарской области сможет принять участие в прямых встречах с зарубежными партнерами. До конца 2022 года планируется провести еще 7 бизнес-миссий.

Еще одна удобная площадка для поиска новых клиентов – «Столичный портал поставщиков». Эта платформа создана в России и предоставляет предпринимателям со всей страны гарантированный рынок сбыта своей продукции.

В реестре товаров множество позиций: пищевые продукты, элементы благоустройства, мебель, медицинские товары, электроника и бытовая техника, строительные и спорттовары, канцелярские принадлежности и многое другое. Свою продукцию может предложить предприниматель из любого региона. Договор заключается дистанционно. Участвовать в закупках по потребностям могут не только госзаказчики, но юридические и физические лица.

Заказчики платформы – 39 регионов России, поставщиком может стать любой региональный предприниматель. Сейчас через платформу работают 270 тысяч поставщиков. За один день заключается до 300 контрактов. Предлагается более 1,7 миллиона товаров, работ и услуг.

На платформе «Столичный портал поставщиков» зарегистрировано более 1 тысячи резидентов Самарской области. Они в общей сложности заключили более 1,5 тыс. контрактов.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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