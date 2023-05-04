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Самарский психолог на средства соцконтракта оборудовал кабинет для оказания профессиональной помощи

4 мая 2023 17:49
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Самарский психолог на средства соцконтракта оборудовал кабинет для оказания профессиональной помощи

С начала этого года в Самарской области более двух тысяч человек заключили социальные контракты. Популярность и востребованность такого рода поддержки в регионе растет. Если в 2020 году соцконтракты заключили более 1300 жителей, в 21-ом - уже около 8000, а в 22-ом - более 9000.

Помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и семьям с детьми - в числе приоритетных направлений работы областного правительства и Губернатора Дмитрий Азарова. Так, по инициативе Главы региона было принято решение расширить направления социального контракта.

В нашем регионе все больше людей получают государственную поддержку в виде социального контракта. Потому что эта помощь государства семьям и гражданам предполагает не просто выплаты, а целый маршрут действий для преодоления трудностей и повышения уровня доходов, а также поддержку на каждом этапе.

Психолог из Самары Валерий Кузяшин в конце прошлого года обратился в Комплексный центр социального обслуживания населения по вопросу оформления социального контракта по направлению — ведение индивидуальной предпринимательской деятельности.

Профессиональный психолог Валерий Кузяшин в своей работе использует весьма необычную методику EMDR. Этот метод терапии был разработан специально для работы с посттравматическим стрессовым расстройством. Он основан на нейробиологии: движения глаз на терапии имитируют движения во время быстрой фазы сна, когда происходит переработка эмоций.

На полученные по социальному контракту средства Валерий Викторович приобрел специальный прибор для терапии последствий психических травм, а также арендовал и обустроил кабинет для работы, приобрел офисную мебель и ноутбук. Это позволило ему выйти на новый уровень оказания услуг и расширить число своих клиентов.

«Все слышали про аппаратную косметологию, но никто не слышал про аппаратную психологию. Аппаратное сопровождение идет параллельно обычному психологическому процессу, то есть обычная беседа с психологом сопровождается воздействием специального прибора», - рассказывает Валерий Кузяшин.

Валерий предоставляет психологические услуги взрослым людям: он проводит индивидуальную и групповую психологическую оценку состояния людей в рамках социального взаимодействия или субъективного переживания, исследование эмоциональных реакций на стресс, помогает в преодолении эмоциональных расстройств после боевых действий.

Социальный контракт можно заключить по одному из четырех направлений: поиск работы и трудоустройство; осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; ведение личного подсобного хозяйства, мероприятие по преодолению трудной жизненной ситуации. Подробнее о соцконтракте можно узнать в комплексном центре социального обслуживания населения по месту жительства. Оформить данный вид соцпомощь несложно. Специалисты комплексного центра не только проводят консультации, но и помогают выбрать направление, разработать четкий план действий, объясняют, какие документы нужно собрать для подачи заявления, поддерживают получателей в дальнейшем.

«Мы с гражданами, заключившими соцконтракт, постоянно на связи. Если у них есть какие-то вопросы, то наши специалисты всегда готовы помочь и проконсультировать», - поясняет специалист по социальной работе Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа (подразделение Железнодорожного района) Аниса Кадырова.

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