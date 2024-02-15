«Самарский продукт»: региональный бренд получили еще 6 предпринимателей

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В министерстве промышленности и торговли Самарской области состоялась очередная Комиссия по присвоению региональной символики «Самарский продукт», «Сделано в Самаркой области».

В этот раз рассматривали заявки предпринимателей, которые занимаются изготовлением сувенирной продукции, мыла ручной работы, постельного белья, производством кисломолочной продукции.

Напомним, что проект «Сделано в Самарской области» существует с 2019 года, по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова. Его главная цель продвигать самарские продукты, делать их более узнаваемыми, развивать тем самым потребительский патриотизм.

Сегодня правом использовать бренд «Самарский продукт», «Сделано в Самарской обладают 304 производителя и более трех тысяч товаров.

Региональный символ универсален. Под брендом можно найти продукцию абсолютно разного назначения, и это не только продукты питания, но и промышленные товары.

Кто может получить бренд, что для этого нужно?

– Товарный региональный знак «Сделано в Самарской области» выдается бесплатно. Главным условием для его присвоения является наличие производства в нашей губернии, – прокомментировала руководитель департамента торговли и потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области Юлия Клинкова.

Напомним, что заявки на выдачу свидетельства на присвоении региональной символики принимаются департаментом торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области по адресу: г.Самара, ул. Невская, д.1, каб. 811, 817.

Телефон 8 (846) 214-59-96, 214-78-92, либо по адресу электронной почты ShumeevaJV@samregion.ru, GordeevaEV@samregion.ru

Фото предоставлено министерством промышленности и торговли Самарской области