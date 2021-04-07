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Предпринимательство

Самарский предприниматель  создает «космические» обложки на паспорт

7 апреля 2021 16:43
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Космос как бренд местные производители используют довольно часто, ведь такие изделия пользуются спросом.

Представители малого и среднего бизнеса Самарской области в создании и продвижении своих продуктов активно используют один из главных символов и статусов столицы региона – «Самара — космическая столица страны». В преддверии 60-летия со дня первого полета человека в космос такие изделия приобретают особую актуальность. 

Создание условий для развития предпринимательства, формирования благоприятной деловой среды в Самарской области ведется по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Национальные проекты реализуются в субъектах РФ по поручению Президента страны Владимира Путина. Стратегия лидерства региона – в развитии и поддержке малого и среднего бизнеса, а также в раскрытии экспортного потенциала Самарской области.

Космос как бренд местные производители используют довольно часто, ведь такие изделия пользуются спросом. Предприниматель Ирина Филимонова рассказала, что производство обложек существует совсем недавно, с декабря 2020 года. «Методом проб и ошибок мы пришли к тому макету, который есть сейчас. Когда делали первые шаги, сталкивались с тем, что обложки были неправильных размеров, выпадали клепки, отрывалась кожа. Но сегодня наш продукт долговечный и надежный», - рассказала предприниматель. 

В регионе всегда готовы поддержать местных производителей. Эту работу курирует министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

«Наш регион богат на интересные проекты и оригинальные идеи. Предприниматели эффективно используют символику родного края, благодаря чему их продукция становится интересна не только жителям, но и гостям Самарской области. Областное правительство, со своей стороны, готово оказать представителям малого и среднего бизнеса всю необходимую поддержку: консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности, льготные микрозаймы, оборудованные офисы в бизнес-инкубаторах, образовательные программы и многое другое. Всю самую актуальную информацию о действующих мерах мы публикуем на сайте www.mybiz63.ru, работает горячая линия 8(800)300-63-63», - рассказал Дмитрий Богданов. 

По словам создательницы «космообложек», в процессе производства задействован дизайнер, специалист по резке дерева и кожевенник. «Какую-то часть дизайна была создана сами, некоторые – делаем по желанию заказчика. Один из видов дизайна – космос. Конечно, все наши обложки «космические», ведь все, что мы делаем – делаем с душой», - поделилась Ирина Филимонова. - Деревянные обложки очень хорошо защищают документ от повреждений. Многие думают, что они будут тяжелыми, но это не так: в своем производстве мы используем фанеру, поэтому наши изделия отличаются не только оригинальным внешним видом, но и легкостью, а значит, не добавят веса дамской сумочке». 

Изготовление проходит в несколько этапов. «Например, нам поступает заказ на обложку с космонавтом. Тогда наш дизайнер разрабатывает изображение, согласовываем его и отправляем макет на производство. Там обложка гравируется, вырезается. Затем мы ее обрабатываем, отправляем кожевеннику, где он прикрепляет на обложку кожу. Далее мы упаковываем готовое изделие и отправляем заказчику», - рассказала об этапах производства Ирина Филимонова. 

Резка изделий происходит на производственной площадке в Чапаевске, а декоративная отделка кожей – в Самаре. В ассортименте предприятия сегодня уже 4 дизайна в космической тематике. Всего с начала производства выпущено более 200 изделий. 

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