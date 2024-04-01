Я нашел ошибку
Главные новости:
Опера «Евгений Онегин».
В Международном фестивале оперного искусства «Славянский Дом» приняли участии артисты из Сербии и Донецка
Стороны обсудили реализацию крупных социально значимых проектов и перспективные направления сотрудничества.
В Самаре губернатор встретился с новым руководителем Поволжского банка Сбербанка
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром 2 апреля в Самарской области ожидается туман
Сегодня каждый владелец недвижимого имущества может защитить свои права на недвижимость.
Росреестр СО: как защитить свои права на недвижимость
В Самарской области 1 апреля в тумане погиб водитель иномарки
В Самарской области 1 апреля в тумане погиб водитель иномарки
В Самаре 29—30 лет — возраст гармонии внутреннего и внешнего «я»
В Самаре 29—30 лет — возраст гармонии внутреннего и внешнего «я»
самарский малый и средний бизнес повернулся к Китаю
Самарский малый и средний бизнес повернулся к Китаю
На алкогольном рынке появились новые запреты
На алкогольном рынке появились новые запреты
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.37
0.11
EUR 99.53
-0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет фестиваль ФитаЭКСПО
Сотрудники ГИБДД Тольятти рассказали о правилах передвижения на средствах индивидуальной мобильности
«Жигулёвская долина»: технологические стартапы региона поборются за приз Стартап-тура
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарский малый и средний бизнес повернулся к Китаю

1 апреля 2024 13:48
113
самарский малый и средний бизнес повернулся к Китаю

С каждым годом предприниматели из Самары всё активнее сотрудничают с китайским рынком. При этом для удобства многие обращаются к специалистам, которые специализируется на услугах в Китае. По данным Авито Услуг, спрос на такие услуги за год вырос на 51%.

Самарские предприниматели всё чаще обращаются за деловыми услугами для организации поставок и бизнеса, связанными с китайским рынком. Тренд, начавшийся в 2010-х годах, достиг пика в 2024 году. Интерес к посредникам и доставщикам, которые помогают с закупкой и доставкой товаров из Китая, на Авито Услугах за последний год вырос на 51%. При этом по абсолютным показателям в услугах специалистов из Китая больше всего заинтересованы бизнесмены из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

Спрос на перевод с китайского вырос на 28%

Бизнес-сотрудничество с иностранцами предполагает отсутствие языкового барьера и абсолютное понимание обозначенных договоренностей. С этой целью самарские предприниматели обращаются к переводчикам. Так, на Авито Услугах интерес к деловым переводам с китайского языка в период с марта 2023-го по март этого года вырос на 28%. При этом предлагать свои услуги специалисты стали на 75% чаще.

Самарчане также стали чаще интересоваться китайской культурой и языком. Так, по городу в целом спрос на изучение языка вырос на 56% год к году. При этом самый заметный рост интереса за год наблюдался у жителей Ростова-на-Дону (+207%), Краснодара (+128%) и Новосибирска (+119%).

От спроса на услуги преподавателей и курсов китайского языка не отстает и предложение. Так, за год количество объявлений на платформе в Самаре увеличилось на 129%.

Рост спроса на услуги по доставке из Китая составил 5%

За последний год спрос на услуги грузоперевозок из Китая вырос на 5%. Среди крупных городов потребность в крупногабаритной доставке товаров из Китая за последний год сильнее всего выросла у бизнесменов Ростова-на-Дону (+212%), Омска (+174%) и Нижнего Новгорода (+164%). В столице и в Санкт-Петербурге спрос на такие услуги увеличился на 9% и 34% соответственно с марта 2023-го.

Искать посредников на платформе самарчане стали в пять раза чаще

Посредники предоставляют полный спектр услуг, которые востребованы среди предпринимателей: от индивидуального поиска поставщика товаров в Китае до работы с документами и полного цикла доставки товара — фулфилмента.

В период с марта 2023-го по март 2024-го рост интереса самарского бизнеса к услугам посредников составил 406%. В количестве предложений услуг также наблюдается рост — +166% год к году. Наиболее активно спрос на поставщиков из Китая в этом году рос среди малого и среднего предпринимательства Казани (в 6,4 раза), Красноярска (+156%), Уфы (+128%%) и Ростова-на-Дону (+127%). В обеих столицах интерес к деловым услугам посредников в Китае вырос почти вдвое: на 96% в Москве и на 92% в Санкт-Петербурге.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса организуют по временной схеме
1 апреля 2024  12:03
В Самаре движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса организуют по временной схеме
317
Продлено действие «пакетных» предложений по оплате проезда в общественном транспорте Самары
1 апреля 2024  11:11
Продлено действие «пакетных» предложений по оплате проезда в общественном транспорте Самары
179
Продолжается голосование за объекты благоустройства в Самаре
31 марта 2024  13:08
Продолжается голосование за объекты благоустройства в Самаре
400
Выставка
30 марта 2024  20:33
Выставка "Друг человека" приглашает самарцев: ФОТО
639
10 апреля стартует прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года».
29 марта 2024  11:32
10 апреля стартует прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»
431
Весь список