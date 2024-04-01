самарский малый и средний бизнес повернулся к Китаю

113

С каждым годом предприниматели из Самары всё активнее сотрудничают с китайским рынком. При этом для удобства многие обращаются к специалистам, которые специализируется на услугах в Китае. По данным Авито Услуг, спрос на такие услуги за год вырос на 51%.

Самарские предприниматели всё чаще обращаются за деловыми услугами для организации поставок и бизнеса, связанными с китайским рынком. Тренд, начавшийся в 2010-х годах, достиг пика в 2024 году. Интерес к посредникам и доставщикам, которые помогают с закупкой и доставкой товаров из Китая, на Авито Услугах за последний год вырос на 51%. При этом по абсолютным показателям в услугах специалистов из Китая больше всего заинтересованы бизнесмены из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

Спрос на перевод с китайского вырос на 28%

Бизнес-сотрудничество с иностранцами предполагает отсутствие языкового барьера и абсолютное понимание обозначенных договоренностей. С этой целью самарские предприниматели обращаются к переводчикам. Так, на Авито Услугах интерес к деловым переводам с китайского языка в период с марта 2023-го по март этого года вырос на 28%. При этом предлагать свои услуги специалисты стали на 75% чаще.

Самарчане также стали чаще интересоваться китайской культурой и языком. Так, по городу в целом спрос на изучение языка вырос на 56% год к году. При этом самый заметный рост интереса за год наблюдался у жителей Ростова-на-Дону (+207%), Краснодара (+128%) и Новосибирска (+119%).

От спроса на услуги преподавателей и курсов китайского языка не отстает и предложение. Так, за год количество объявлений на платформе в Самаре увеличилось на 129%.

Рост спроса на услуги по доставке из Китая составил 5%

За последний год спрос на услуги грузоперевозок из Китая вырос на 5%. Среди крупных городов потребность в крупногабаритной доставке товаров из Китая за последний год сильнее всего выросла у бизнесменов Ростова-на-Дону (+212%), Омска (+174%) и Нижнего Новгорода (+164%). В столице и в Санкт-Петербурге спрос на такие услуги увеличился на 9% и 34% соответственно с марта 2023-го.

Искать посредников на платформе самарчане стали в пять раза чаще

Посредники предоставляют полный спектр услуг, которые востребованы среди предпринимателей: от индивидуального поиска поставщика товаров в Китае до работы с документами и полного цикла доставки товара — фулфилмента.

В период с марта 2023-го по март 2024-го рост интереса самарского бизнеса к услугам посредников составил 406%. В количестве предложений услуг также наблюдается рост — +166% год к году. Наиболее активно спрос на поставщиков из Китая в этом году рос среди малого и среднего предпринимательства Казани (в 6,4 раза), Красноярска (+156%), Уфы (+128%%) и Ростова-на-Дону (+127%). В обеих столицах интерес к деловым услугам посредников в Китае вырос почти вдвое: на 96% в Москве и на 92% в Санкт-Петербурге.