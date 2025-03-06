Самарские производители и федеральные торговые сети встретились на «Школе ритейла» Минпромторга

176

В Самарской области состоялась торгово-закупочная сессия «Школа ритейла», которая объединила представителей регионального бизнеса и крупные торговые сети. Мероприятие направлено на увеличение доли местных производителей и их товаров на полках крупных торговых сетей.



Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев всегда отмечает важность поддержки регионального бизнеса, повышения конкурентоспособности местных производителей. «Необходимо на 100% обеспечить продовольственную безопасность, - заявил ранее глава региона. - Мы должны обеспечивать себя собственными базовыми продуктами, товарами первой необходимости. Здесь есть над чем работать».



В рамках сессии представители торговых сетей «Победа» и «Лента» представили требования к ассортименту, упаковке, маркировке, объему и регулярности поставок, а также условия работы с поставщиками. Участники получили возможность задать вопросы и обсудить перспективы продвижения своей продукции на региональном рынке, получив ценный опыт и рекомендации для дальнейшего сотрудничества.



Эльвира Сафиуллина, представитель швейного производства, отметила: «Мы производим нижнее белье и уже сотрудничаем с маркетплейсами. В планах - увеличивать объемы производства и выходить в торговые сети. Рассчитываем, что «Школа ритейла» поможет нам найти нужные контакты и выстроить продуктивное взаимодействие с торговыми сетями».



Глава Минпромторга Денис Гурков, приветствуя участников, подчеркнул: «Проект «Школа ритейла» – это продуктивный диалог между представителями торговых сетей и предпринимателями Самарской области. Наша главная задача, чтобы самарские товары были максимально представлены на полках торговых сетей». Он призвал участников присоединяться к проекту Минпромторга «Сделано в Самарской области» и брендировать свою продукцию логотипом «Самарский продукт», что обеспечит ей приоритет.



Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко отметил, что выстроить взаимодействие с федеральным ритейлом непросто: «Ко мне часто обращаются предприниматели с вопросом оказать помощь во взаимодействии с торговыми сетями, а «Школа ритейла» - это возможность в формате прямого диалога наладить взаимодействие».



В рамках сессии Денис Гурков предложил новый формат «Школы ритейла»: «Предлагаю уже в апреле провести новый формат торгово-закупочной сессии «Школы ритейла» с презентацией товаров местных производителей с брендом «Самарский продукт». Новый формат «Школы ритейла» поможет представить свой товар «лицом» и заключить выгодные контракты с ритейлерами прямо на месте».

Фото предоставлено министерством промышленности и торговли Самарской области