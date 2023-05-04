Я нашел ошибку
Главные новости:
в Самаре наградили сотрудников предприятия-перевозчика
В Самаре наградили сотрудников предприятия-перевозчика
Самарские производители детской одежды открыли новое торговое пространство «НАШИ дети. Самарский продукт»
Самарские производители детской одежды открыли новое торговое пространство «НАШИ дети. Самарский продукт»
В Самарской области за объекты благоустройства проголосовали уже 234 тыс человек
В Самарской области за объекты благоустройства проголосовали уже 234 тыс человек
в Ленинском районе Самары только по нацпроекту «Жилье и городская среда» будет благоустроено 15 дворов
В Ленинском районе Самары только по нацпроекту «Жилье и городская среда» будет благоустроено 15 дворов
Самарская область приняла участие в работе научно-практической конференции Росавтодора
Самарская область приняла участие в работе научно-практической конференции Росавтодора
Самарцы выиграли восемь медалей на первенстве России по радиоспорту
Самарцы выиграли восемь медалей на первенстве России по радиоспорту
Стартовал прием заявок на участие в седьмом региональном конкурсе компаний «Достояние губернии»
Стартовал прием заявок на участие в седьмом региональном конкурсе компаний «Достояние губернии»
Самарский психолог на средства соцконтракта оборудовал кабинет для оказания профессиональной помощи
Самарский психолог на средства соцконтракта оборудовал кабинет для оказания профессиональной помощи
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.31
-0.65
EUR 87.58
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Matchday современное искусство: как прошла развлекательная программа на матче «Крылья» – «Зенит»
В Самаре пройдут Кубок России и Всероссийские соревнования «Юность России» по тхэквондо ГТФ
Дмитрий Азаров встретился с российским писателем Юрием Поляковым
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарские производители детской одежды открыли новое торговое пространство «НАШИ дети. Самарский продукт»

4 мая 2023 18:38
82
Самарские производители детской одежды открыли новое торговое пространство «НАШИ дети. Самарский продукт»

Самарские производители детской одежды и аксессуаров объединились и открыли мультибрендовое пространство «НАШИ дети. Самарский продукт» в ТЦ «Аврора Молл».

Для того чтобы все товары имели региональный бренд «Самарский продукт», «Сделано в Самарской области» и стали более узнаваемыми, они подали заявку в министерство промышленности и торговли Самарской области.

Задачу развивать и поддержать местный масс-маркет поставил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на первом региональном фестивале «Территория моды. Сделано в России» в 2022году. В результате было выработано совместное решение выход наших местных брендов на площадки крупных торговых центров, – прокомментировала руководитель департамента торговли и потребительского рынка регионального минпромторга Юлия Клинкова.

Это уже не первый совместный проект участников маркет-фестиваля. На этот раз они пошли дальше и решили получить региональную символику. Комиссия минпромторга одобрила заявки предпринимателей и выдала положительное заключение по их участию в региональном проекте «Самарский продукт». В торжественной обстановке представителям самарской детской фешн-индустрии вручили сертификаты.

Я надеюсь, что проект «НАШИ дети» даст определенный толчок к развитию детской фешн-индустрии в регионе. А торговые пространства дадут возможность жителям ближе познакомиться с нашими талантливыми дизайнерами, стилистами и портными, – отметила Юлия Анатольевна, вручая сертификаты самарским предпринимателям.

Одна из них Екатерина Калячкина. Уже более 5 лет Екатерина активно вовлечена в сферу моды, дизайна и пошива одежды. Причем бизнес её меняется вместе с событиями, которые происходят в нашей стране и в мире. У предпринимателя уже два проекта – «НАШИ» и «НАШИ дети».

Это здорово, что у нас есть возможность показать, что именно на земле, на которой ты родился, развиваешься, ты можешь производить свой продукт. Поэтому сертификат «Самарский продукт» имеет для нас огромную, очень важную роль, – сказала Екатерина Калячкина.

 

 

На сегодня свидетельства о присвоении региональной символики «Самарский продукт», «Сделано в Самарской области» вручены более 250 производителям в различных секторах экономики Самарской области.

Поздравляем с получением сертификата на право использования регионального бренда «Самарский продукт», «Сделано в Самарской области»:

1. Valery little dress Калячкину Екатерину Валерьевну;

 2. Scarlet bow dream Ушакову Ксению Дмитриевну

 3. Mimika kids Краснову Анну Александровну

 4. DANILOVA knitwear Хайруллину Наталью Владимировну

 5. Guzel Etta Бикташеву Гузель Фяритовну

 6. Cara Mia Bambina Рукавишникову Любовь Александровну

7. Ecoza Фалалееву Ольгу Вячеславовну и Медведеву Таисию Викторовну

8. Bukreeva kids Букрееву Оксану Владимировну.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Стартовал прием заявок на участие в седьмом региональном конкурсе компаний «Достояние губернии»
4 мая 2023  17:56
Стартовал прием заявок на участие в седьмом региональном конкурсе компаний «Достояние губернии»
98
Филиал Третьяковской галереи в Самаре откроется осенью этого года выставкой, посвященной еде в живописи
4 мая 2023  15:57
Филиал Третьяковской галереи в Самаре откроется осенью этого года выставкой, посвященной еде в живописи
210
Самарская область вошла в ТОП-5 по количеству заявок на участие в конкурсе перспективных отечественных брендов
4 мая 2023  11:39
Самарская область вошла в ТОП-5 по количеству заявок на участие в конкурсе перспективных отечественных брендов
733
В Самарской области за объекты благоустройства проголосовали уже почти 226 тысяч человек
4 мая 2023  10:28
В Самарской области за объекты благоустройства проголосовали уже почти 226 тысяч человек
209
в Самаре в первый рейс отправился «Автобус Победы» с фотографиями участников Великой Отечественной войны
3 мая 2023  17:56
В Самаре в первый рейс отправился «Автобус Победы» с фотографиями участников Великой Отечественной войны
651
Весь список