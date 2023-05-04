Самарские производители детской одежды открыли новое торговое пространство «НАШИ дети. Самарский продукт»

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Самарские производители детской одежды и аксессуаров объединились и открыли мультибрендовое пространство «НАШИ дети. Самарский продукт» в ТЦ «Аврора Молл».

Для того чтобы все товары имели региональный бренд «Самарский продукт», «Сделано в Самарской области» и стали более узнаваемыми, они подали заявку в министерство промышленности и торговли Самарской области.

– Задачу развивать и поддержать местный масс-маркет поставил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на первом региональном фестивале «Территория моды. Сделано в России» в 2022году. В результате было выработано совместное решение – выход наших местных брендов на площадки крупных торговых центров, – прокомментировала руководитель департамента торговли и потребительского рынка регионального минпромторга Юлия Клинкова.

Это уже не первый совместный проект участников маркет-фестиваля. На этот раз они пошли дальше и решили получить региональную символику. Комиссия минпромторга одобрила заявки предпринимателей и выдала положительное заключение по их участию в региональном проекте «Самарский продукт». В торжественной обстановке представителям самарской детской фешн-индустрии вручили сертификаты.

– Я надеюсь, что проект «НАШИ дети» даст определенный толчок к развитию детской фешн-индустрии в регионе. А торговые пространства дадут возможность жителям ближе познакомиться с нашими талантливыми дизайнерами, стилистами и портными, – отметила Юлия Анатольевна, вручая сертификаты самарским предпринимателям.

Одна из них Екатерина Калячкина. Уже более 5 лет Екатерина активно вовлечена в сферу моды, дизайна и пошива одежды. Причем бизнес её меняется вместе с событиями, которые происходят в нашей стране и в мире. У предпринимателя уже два проекта – «НАШИ» и «НАШИ дети».

– Это здорово, что у нас есть возможность показать, что именно на земле, на которой ты родился, развиваешься, ты можешь производить свой продукт. Поэтому сертификат «Самарский продукт» имеет для нас огромную, очень важную роль, – сказала Екатерина Калячкина.

На сегодня свидетельства о присвоении региональной символики «Самарский продукт», «Сделано в Самарской области» вручены более 250 производителям в различных секторах экономики Самарской области.

Поздравляем с получением сертификата на право использования регионального бренда «Самарский продукт», «Сделано в Самарской области»:

1. Valery little dress Калячкину Екатерину Валерьевну;

2. Scarlet bow dream Ушакову Ксению Дмитриевну

3. Mimika kids Краснову Анну Александровну

4. DANILOVA knitwear Хайруллину Наталью Владимировну

5. Guzel Etta Бикташеву Гузель Фяритовну

6. Cara Mia Bambina Рукавишникову Любовь Александровну

7. Ecoza Фалалееву Ольгу Вячеславовну и Медведеву Таисию Викторовну

8. Bukreeva kids Букрееву Оксану Владимировну.