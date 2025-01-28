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Самарские предприниматели приглашаются к участию в мастер-классе
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Самарские предприниматели приглашаются к участию в мастер-классе

28 января 2025 16:58
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Предпринимателей приглашают на бесплатный мастер-класс Руслана Хоменко, посвященный искусству презентации и самопрезентации.

31 января в 13:00 Самарский бизнес-инкубатор приглашает предпринимателей Самары на бесплатный мастер-класс Руслана Хоменко, посвященный искусству презентации и самопрезентации.

Автор и тренер мастер-класса – Руслан Хоменко, профессиональный сертифицированный тренер с колоссальным опытом проведения тренингов (более 30 000 часов) по мастерству деловых, публичных, конфликтных и переговорных коммуникаций, руководитель Поволжской школы ораторского мастерства и речевой самообороны, спикер федеральных форумов, автор книг.

Мастер-класс посвящен изучению структурных элементов эффективной презентации, и поможет ответить на вопросы: «Что говорить?» «Как подготовиться?» «Чем усилить?»

Участники мероприятия приобретут новые инструменты, которые помогут сделать свою речь более подготовленной, осмысленной, структурированной и результативной.

Программа мастер-класса:
• Цель и смысл выступления перед любой аудиторией. 
• На что опираться в подготовке: ситуация, цель, действия. 
• Что продвигаем в презентации: я, компания, товар/услуга. 
• Краткая (само)презентация - визитка. 
• Точный тезис, ограничение, призыв к конкретному действию. 
• Структуры презентации: что и в каком порядке говорить. 
• Убеждающее выступление. 
• Многопозиционная презентация. 
• Сторителлинг: презентации через истории и кейсы. 
• Продающие презентации.

Мероприятие пройдет в здании Самарского бизнес-инкубатора по адресу: г. Самара, ул.Главная, 3. 

Записаться на мастер-класс можно по телефону: 8(905) 303-57-77 или по ссылке.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Мероприятия Самара

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