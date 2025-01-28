Самарские предприниматели приглашаются к участию в мастер-классе

160

31 января в 13:00 Самарский бизнес-инкубатор приглашает предпринимателей Самары на бесплатный мастер-класс Руслана Хоменко, посвященный искусству презентации и самопрезентации.



Автор и тренер мастер-класса – Руслан Хоменко, профессиональный сертифицированный тренер с колоссальным опытом проведения тренингов (более 30 000 часов) по мастерству деловых, публичных, конфликтных и переговорных коммуникаций, руководитель Поволжской школы ораторского мастерства и речевой самообороны, спикер федеральных форумов, автор книг.



Мастер-класс посвящен изучению структурных элементов эффективной презентации, и поможет ответить на вопросы: «Что говорить?» «Как подготовиться?» «Чем усилить?»



Участники мероприятия приобретут новые инструменты, которые помогут сделать свою речь более подготовленной, осмысленной, структурированной и результативной.



Программа мастер-класса:

• Цель и смысл выступления перед любой аудиторией.

• На что опираться в подготовке: ситуация, цель, действия.

• Что продвигаем в презентации: я, компания, товар/услуга.

• Краткая (само)презентация - визитка.

• Точный тезис, ограничение, призыв к конкретному действию.

• Структуры презентации: что и в каком порядке говорить.

• Убеждающее выступление.

• Многопозиционная презентация.

• Сторителлинг: презентации через истории и кейсы.

• Продающие презентации.



Мероприятие пройдет в здании Самарского бизнес-инкубатора по адресу: г. Самара, ул.Главная, 3.



Записаться на мастер-класс можно по телефону: 8(905) 303-57-77 или по ссылке.

Фото: администрация Самары