Самарские предприниматели приглашаются к участию в мастер-классе

31 января в 13:00 Самарский бизнес-инкубатор приглашает предпринимателей Самары на бесплатный мастер-класс Руслана Хоменко, посвященный искусству презентации и самопрезентации.
Автор и тренер мастер-класса – Руслан Хоменко, профессиональный сертифицированный тренер с колоссальным опытом проведения тренингов (более 30 000 часов) по мастерству деловых, публичных, конфликтных и переговорных коммуникаций, руководитель Поволжской школы ораторского мастерства и речевой самообороны, спикер федеральных форумов, автор книг.
Мастер-класс посвящен изучению структурных элементов эффективной презентации, и поможет ответить на вопросы: «Что говорить?» «Как подготовиться?» «Чем усилить?»
Участники мероприятия приобретут новые инструменты, которые помогут сделать свою речь более подготовленной, осмысленной, структурированной и результативной.
Программа мастер-класса:
• Цель и смысл выступления перед любой аудиторией.
• На что опираться в подготовке: ситуация, цель, действия.
• Что продвигаем в презентации: я, компания, товар/услуга.
• Краткая (само)презентация - визитка.
• Точный тезис, ограничение, призыв к конкретному действию.
• Структуры презентации: что и в каком порядке говорить.
• Убеждающее выступление.
• Многопозиционная презентация.
• Сторителлинг: презентации через истории и кейсы.
• Продающие презентации.
Мероприятие пройдет в здании Самарского бизнес-инкубатора по адресу: г. Самара, ул.Главная, 3.
Записаться на мастер-класс можно по телефону: 8(905) 303-57-77 или по ссылке.
Фото: администрация Самары