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Самарские предприниматели отмечены наградами Всероссийского рейтинга «Индекс дела»

1 июля 2025 11:02
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Самарские предприниматели отмечены наградами Всероссийского рейтинга «Индекс дела»

В региональном центре «Мой бизнес» прошла встреча заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павла Финка с финалистами Всероссийского рейтинга «Индекс дела».

Лучшие представители регионального бизнеса были отмечены дипломами, а в ходе рабочей встречи с руководителем министерства поделились впечатлениями от участия во Всероссийском рейтинге, рассказали, как развивают своё дело, используя возможности, созданные в регионе. Предприниматели также смогли задать главе минэкономразвития все волнующие вопросы. Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал значимость создания условий для продвижения и развития производителей региона.

Всероссийский рейтинг «Индекс дела» - это новый инструмент поддержки предпринимателей, впервые запущенный в 2024 году. Рейтинг выступает инструментом аналитики и самодиагностики бизнеса в масштабах региона и всей страны. В число лучших компаний страны вошли 10 представителей малого и среднего бизнеса Самарской области.

«По количеству заявок на участие в «Индексе дела» наш регион был в числе самых активных субъектов страны. Это говорит о высокой предпринимательской активности, о стремлении представителей регионального бизнес-сообщества улучшать качество товаров и услуг, готовности конкурировать на федеральном уровне. С благодарностью относимся к таким людям, которые не боятся заявлять о себе, а мы, со своей стороны, готовы поддержать их на всех этапах развития», - отметил Павел Финк.

Предприниматели Самарской области отмечены в нескольких номинациях: ТОП-100, ТОП-350, а также в спецноминациях: ТОП региона, ТОП-10 сферы, «Лидер бизнес-объединений», «Лидер бухгалтерского аутсорсинга». Все компании-финалисты продемонстрировали стабильный рост, инновационность, вклад в развитие экономики региона. Их включение во Всероссийский рейтинг подтверждает устойчивость и потенциал регионального бизнеса. Комфортные условия для предпринимателей в регионе создаются по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

«Приятно, что нас заметили, потому что интеллектуальная область – мы занимаемся автоматизацией автобизнеса - она немного в стороне находится. Вхождение в число лучших - это импульс к развитию, для нас это некое признание, которое будет, в том числе, драйвером роста, с которым мы можем идти к предпринимателям, на которое мы можем опираться, чтобы выстраивать более продуктивные отношения с бизнесом», -  поделился Евгений Анкудинов, руководитель отдела маркетинга ООО «Стотек».

Все финалисты рейтинга получили специальные отметки для своих объектов бизнеса и доступ к специальной платформе для обмена опытом и поиска новых деловых связей. Участников также ждут бонусы от партнёров рейтинга. Среди них – расчетное-кассовое обслуживание на льготных условиях, специальные программы по продвижению на маркетплейсе, гранты на образовательные курсы, инструменты для поиска сотрудников, доступ к корпоративной библиотеке и цифровым сервисам.

«Наше бизнес-сообщество вошло в пятерку лучших в стране. Это очень классное достижение для Самары, потому что анализировали не только само бизнес-сообщество, но и резидентов. В регионе работает социально-ответственный бизнес, предприятия стабильны, они развиваются и дают новые рабочие места, качественные продукты», - поделилась Наталия Медведева, руководитель бизнес-сообщества «Топ-менеджер, создающий будущее. Волга».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

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