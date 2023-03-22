Самарец создал свой центр подготовки футболистов благодаря заключению социального контракта

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Помощь малоимущим семьям с детьми и не только – одно из приоритетных направлений государственной политики. Губернатор Дмитрий Азаров и Правительство Самарской области уделяют этому особое внимание.

В регионе малоимущим семьям продолжается оказываться государственная помощь в виде социального контракта. Такой вид соцподдержки достаточно востребован среди жителей региона, соответственно ежегодно растет и количество заключенных соцконтрактов. Так, за 2020 год были заключены 1393 соцконтракта, за 2021 году – уже 7 957, за 2022 год – 9 246. А с начала этого года в регионе уже заключено 1335 соцконтрактов.

Социальный контракт – это помощь от государства семьям и одиноко проживающим гражданам в сложной жизненной ситуации, она предоставляется в рамках нацпроекта «Демография». Такая помощь предполагает не просто выплаты, а целый план действий для преодоления трудностей, повышения уровня доходов и выхода из бедности, а также поддержку специалистами комплексного центра социального обслуживания на каждом этапе реализации. В настоящее время социальный контракт можно заключить по одному из четырех направлений: поиск работы и трудоустройство; ведение личного подсобного хозяйства, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; иные мероприятия по выходу из трудной жизненной ситуации.

В прошлом году соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина были значительно увеличены размеры выплат по мероприятиям социального контракта «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» – до 350 тысяч рублей и «ведение личного подсобного хозяйства» – до 200 тысяч рублей.

Создать свой центр подготовки футболистов и получить источник стабильного дохода жителю Самары помог социальный контракт. В прошлом году Александр Тремасов заключил его, обратившись с пакетом документов и бизнес-планом в Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа. Александр имеет высшее образование, он окончил «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики» по специальности «Многоканальные телекоммуникационные системы» и до заключения социального контракта работал менеджером по маркетингу. По образованию Александр Тремасов – инженер, а по призванию – спортсмен и кандидат в мастера спорта. В 2019 году он получил cертификаты тренера по футболу, и с этого же момента начал трудовую деятельность в качестве тренера. Александр увлечен футболом с детства, буквально на протяжении всей жизни футбол был и остается неотъемлемой частью его жизни. О том, что с помощью соцконтракта можно начать свое дело, мужчина узнал от своих знакомых. Так у него появилась не только возможность заниматься любимым делом в свободное от работы время, но и превратить это в источник своего дохода. Александр не стал медлить, и в мае 2022 года воспользовался социальным контрактом и получил выплату для открытия своего собственного центра подготовки футболистов. На полученные по соцконтракту средства он приобрел необходимый спортивный инвентарь и футбольную форму, что позволило начать работу.

– Увлечение всей моей жизни стало основной работой. Люблю то, чем занимаюсь. Это то, чем горю, о чем постоянно думаю, горжусь тем, что решился превратить хобби в свое дело. Тренировки провожу по вечерам, в удобное время для тренирующихся, – рассказывает получатель социальной поддержки на основании социального контракта Александр Тремасов.

Сейчас Александр сам преподает в секции по футболу для детей и взрослых. В арсенале уже есть оборудование, которое помогает вести тренировки и готовить спортсменов к любительским чемпионатам в Самаре.

– У меня сын ходит на тренировки тхэквандо, я его забираю, отвожу домой и сразу сюда, для меня это очень удобно, можно после работы прийти домой, немножко отдохнуть, переодеться и прийти на тренировку, – делится житель Самары Константин Требунских.

– Заявитель в рамках одобренного комиссией бизнес-плана получает определенную сумму по соцконтракту, на которую может закупить нужное ему оборудование и инструменты, чтобы начать дело. В этом году в Самаре заключено более 400 соцконтрактов, при чем половина из них на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, – говорит заведующий отделением срочных услуг ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа» Юлия Кордюкова.

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