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Руководство Самарской области проводит встречи с предпринимателями

15 июля 2024 12:38
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Руководство Самарской области проводит встречи с предпринимателями

Еженедельно по поручению врио главы региона Вячеслава Федорищева руководители органов исполнительной власти Самарской области проводят встречи с представителями бизнеса.

Напомним, что 19 июня на встрече с представителями общественных объединений предпринимателей и крупных предприятий региона Вячеслав Федорищев поддержал предложение проводить встречи представителей бизнеса и органов власти на регулярной основе наряду с другими мероприятиями, например, бизнес-форумами.

Записаться на личный прием к врио губернатора Вячеславу Федорищеву, руководителям министерств и муниципальных образований можно через Интернет-приемную на сайте vopros.samregion.ru. В обращении нужно указать проблемы, с которыми столкнулся предприниматель, предложения или инициативы. В графе «Обращение» необходимо также указать название организации и ИНН, что позволит более оперативно работать с обращением.

Было принято решение ввести практику личного общения с предпринимателями по пятницам для каждого руководителя – глав муниципальных образований, министров, которые взаимодействуют с бизнесом.

Записаться на личный прием к руководителям органов исполнительной власти региона можно по телефонам, указанным в таблице (во вложении) и размещенным на сайте Правительства Самарской области в разделе «Актуальные темы для жителей региона».

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