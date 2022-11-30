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Разработчикам Самарской области представили инструменты Фонда содействия инновациям

30 ноября 2022 11:56
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Разработчикам Самарской области представили инструменты Фонда содействия инновациям

На какие гранты могут претендовать стартапы, куда обращаться за безвозмездной финансовой поддержкой инновационных идей, как правильно оформлять заявки на получение гранта для высокотехнологичного бизнеса и где получить максимум достоверной информации о действующих программах поддержки инновационных проектов - об этом и многом другом говорили участники и эксперты во второй день «Недели инноватора», которая проходит сейчас в Самаре, на площадке регионального центра Мой бизнес.

Создание благоприятного делового климата в регионе, в том числе поддержка технологического бизнеса и инновационных стартапов – одна из главных задач Правительства Самарской области, обозначенная Губернатором Дмитрием Азаровым.

«Мы активно реализуем региональные меры поддержки бизнеса в сфере высоких технологий и содействуем инноваторам в привлечении федеральных инструментов развития. Это, в том числе, касается льготного финансирования, грантовой поддержки, и программы Фонда содействия инновациям здесь являются одними из самых востребованных. В текущем году ФСИ поддержал проекты региональных разработчиков на общую сумму более 170 млн рублей», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Модератором Дня ФСИ выступил региональный представитель Фонда в Самарской области, директор технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко.

«Фонд содействия инновациям – один из старейших и сегодня является номером один из некоммерческих организаций, обладающих бэкграундом в экспертной оценке новых технологий в различных отраслях, – отметил Александр Сергиенко в ходе своего выступления. – В технопарке «Жигулевская долина» реализуется принцип единого окна поддержки инновационного бизнеса. Поток грантов, который направляется на развитие высокотехнологичных проектов, реализуется в первую очередь благодаря Фонду содействия инновациям. Нам крайне важно, чтобы наше инновационное сообщество, в которое входят и предприниматели, работающие на рынке, и крупные индустриальные компании, и университеты, и школьники старших классов, централизованно понимали и видели те возможности, которые им предоставляет такой важный федеральный институт поддержки, как Фонд содействия инновациям».

В ходе Дня Фонда содействия инновациям команда консультантов разобрала с участниками практику работы регионального представителя ФСИ, изучила программы и гранты для разных направлений развития и уровней зрелости проекта, а также разобрала типовые ошибки при оформлении заявок на конкурсы.

Особым пунктом программы стали реальные истории успеха от победителей конкурсов ФСИ.

Основатель компании – резидента «Жигулевской долины» ООО «СНОУБАЙК» Максим Гнедов отметил, что благодаря грантовой поддержке Фонда можно успешно вырастить высокотехнологичный бизнес. «Мы активно пользуемся поддержкой Фонда содействия инновациям и Фонда «Сколково»: успешно прошли программы «УМНИК», «Старт-1» и «Старт-2» и сейчас проходим «Бизнес-старт», направленную на поддержку уже действующего производства. Фонд оказывает реальную финансовую поддержку, которая очень важна на всех стадиях становления инноваций. Благодаря статусу резидента технопарка «Жигулевская долина» мы имеем возможность первыми узнавать о самых действенных инструментах поддержки», – отметил Максим Гнедов.

В среду, 30 ноября, участники Недели инноватора узнают об индустриальном партнёрстве, а также программах поддержки реинжиниринга и IT-компаний.

Программа и регистрация по ссылке: https://dolinatlt.timepad.ru/event/2217912/.

Теги: В центре внимания

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