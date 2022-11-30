Разработчикам Самарской области представили инструменты Фонда содействия инновациям

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На какие гранты могут претендовать стартапы, куда обращаться за безвозмездной финансовой поддержкой инновационных идей, как правильно оформлять заявки на получение гранта для высокотехнологичного бизнеса и где получить максимум достоверной информации о действующих программах поддержки инновационных проектов - об этом и многом другом говорили участники и эксперты во второй день «Недели инноватора», которая проходит сейчас в Самаре, на площадке регионального центра Мой бизнес.

Создание благоприятного делового климата в регионе, в том числе поддержка технологического бизнеса и инновационных стартапов – одна из главных задач Правительства Самарской области, обозначенная Губернатором Дмитрием Азаровым.

«Мы активно реализуем региональные меры поддержки бизнеса в сфере высоких технологий и содействуем инноваторам в привлечении федеральных инструментов развития. Это, в том числе, касается льготного финансирования, грантовой поддержки, и программы Фонда содействия инновациям здесь являются одними из самых востребованных. В текущем году ФСИ поддержал проекты региональных разработчиков на общую сумму более 170 млн рублей», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Модератором Дня ФСИ выступил региональный представитель Фонда в Самарской области, директор технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко.

«Фонд содействия инновациям – один из старейших и сегодня является номером один из некоммерческих организаций, обладающих бэкграундом в экспертной оценке новых технологий в различных отраслях, – отметил Александр Сергиенко в ходе своего выступления. – В технопарке «Жигулевская долина» реализуется принцип единого окна поддержки инновационного бизнеса. Поток грантов, который направляется на развитие высокотехнологичных проектов, реализуется в первую очередь благодаря Фонду содействия инновациям. Нам крайне важно, чтобы наше инновационное сообщество, в которое входят и предприниматели, работающие на рынке, и крупные индустриальные компании, и университеты, и школьники старших классов, централизованно понимали и видели те возможности, которые им предоставляет такой важный федеральный институт поддержки, как Фонд содействия инновациям».

В ходе Дня Фонда содействия инновациям команда консультантов разобрала с участниками практику работы регионального представителя ФСИ, изучила программы и гранты для разных направлений развития и уровней зрелости проекта, а также разобрала типовые ошибки при оформлении заявок на конкурсы.

Особым пунктом программы стали реальные истории успеха от победителей конкурсов ФСИ.

Основатель компании – резидента «Жигулевской долины» ООО «СНОУБАЙК» Максим Гнедов отметил, что благодаря грантовой поддержке Фонда можно успешно вырастить высокотехнологичный бизнес. «Мы активно пользуемся поддержкой Фонда содействия инновациям и Фонда «Сколково»: успешно прошли программы «УМНИК», «Старт-1» и «Старт-2» и сейчас проходим «Бизнес-старт», направленную на поддержку уже действующего производства. Фонд оказывает реальную финансовую поддержку, которая очень важна на всех стадиях становления инноваций. Благодаря статусу резидента технопарка «Жигулевская долина» мы имеем возможность первыми узнавать о самых действенных инструментах поддержки», – отметил Максим Гнедов.

В среду, 30 ноября, участники Недели инноватора узнают об индустриальном партнёрстве, а также программах поддержки реинжиниринга и IT-компаний.