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Производить вкусные домашние деликатесы семье из Хворостянки помогает социальный контракт

28 марта 2024 13:42
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Производить вкусные домашние деликатесы семье из Хворостянки помогает социальный контракт

 

С начала года в Самарской области социальной помощью государства в виде социального контракта уже смогли воспользоваться более 1,5 тысяч человек, а в прошлом году на территории региона было заключено почти 7 тысяч социальных контрактов. Причем чаще всего они оформлялись на открытие или развитие собственного дела.

Напомним, что социальный контракт - это помощь государства семьям и одиноко проживающим гражданам для повышения уровня доходов. Такая помощь предполагает не просто выплаты, а целый план действий и помощь специалистов при его реализации.

В семье Анастасии и Руслана Куликовых из Хворостянского района подрастает двое детей - третьеклассница Арина и четырехлетний Артем.  Анастасия - самозанятая, ее супруг работает механизатором в крестьянско-фермерском хозяйстве. В семейном хозяйстве уже есть корова и другие сельхозживотные, теплица помогает выращивать овощи и ягоды. Поэтому супруги задумались о возможности переработки мяса. Реализовать задуманное помог социальный контракт.

Вначале Анастасия зарегистрировалась в качестве самозанятой, потом обратилась в управление социальной защиты населения по месту жительства с идеей организовать свой коптильный миницех и оформила социальный контракт. На полученные по соцконтракту средства она приобрела коптильный шкаф с дымогенератором и профессиональные клетки для выращивания бройлеров.

«Моя домашняя коптильня работает стабильно с августа месяца, почти каждый день. За это время я вышла на уровень дохода, который раньше не могла заработать на прошлой работе. Продукцию делаю, как для себя, так и для родственников, а теперь еще и для жителей близлежащих районов. Такая поддержка очень помогла моей семье. Теперь у нас появилась возможность развиваться дальше. Ведь совершенно новое для нас дело стало не только очень интересным, но и открыло новые возможности», - делится Анастасия Куликова.

Социальный контракт можно заключить по одному из четырех направлений: поиск работы и трудоустройство; осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; ведение личного подсобного хозяйства, мероприятие по преодолению трудной жизненной ситуации.

«По нашему району за прошлый год около 60 семей заключили социальный контракт. На самом деле такая мера поддержки очень эффективна и востребована. Тем более в этом году, в Год семьи, процедура заключения социального контракта значительно упрощена. Сейчас заявление на соцконтракт можно подать через портал «Госуслуги» с минимальным набором документов», - поясняет Людмила Абушаева, руководитель управления социальной защиты населения по Хворостянскому району ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Юго-Западного округа».

Самарская область в числе первых российских регионов, где начала предоставляться такая мера поддержки, как социальный контракт. Сейчас эта соцпомощь оказывается в рамках национального проекта «Демография», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

Эффективность и востребованность этой меры поддержки неоднократно отмечал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров«Государство помогает людям, которые, в том числе, хотят открыть свое дело. Это старый разговор, что лучше – дать удочку либо рыбу. Вот здесь государство дает удочку», – ранее отмечал Глава региона.

Фото предоставлено министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области.

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