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Проекты самарских предпринимателей в сфере здоровьесбережения получили признание

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Проекты самарских предпринимателей в сфере здоровьесбережения получили признание

Состоялась торжественная церемония награждения победителей V юбилейного конкурса «Женщины за здоровое общество». Награды победительницам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) вручила Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

Победителем в номинации «Здоровьесберегающие технологии» стал проект учредителя НПП «Самоздрав», соавтора и совладелицы медтех-стартапа «Айроник», резидента технопарка «Жигулевская долина» и «Сколково» Варвары Мишустиной.

Финалистом в этой же номинации стал проект по производству фармацевтических капсул Наталии Медведевой, директора сообщества «Топ-менеджер, создающий будущее», председателя общественного совета при министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области.

Конкурс «Женщины за здоровое общество», запущенный под эгидой Совета Евразийского женского форума в 2021 году, зарекомендовал себя как ведущая платформа для демонстрации социально значимых инициатив. В 2026 году оргкомитет зафиксировал рекордное количество заявок – более 450 проектов из 86 регионов России.

«Мы решили, что социальные проекты, реализуемые женщинами по этим востребованным направлениям, достойны особого внимания, широкого освещения и, конечно же, поддержки», - подчеркнула в ходе церемонии Валентина Матвиенко.

По ее словам, за пять лет к конкурсу присоединились более 3,5 тысячи женщин из 86 регионов России. Конкурс стал площадкой для взаимодействия между женщинами-лидерами стран СНГ, БРИКС, Ближнего Востока и других.

«Очень волнительно и неожиданно было победить в номинации. Столь высокие награды впечатляют и вдохновляют. Поддержка государством проектов, связанных со здоровьем, безусловно важна. Уверена, что впереди абсолютно другой уровень развития, господдержки, чтобы донести до всех заинтересованных своим здоровьем. Нас ждут новые партнерства, коллаборации», – поделилась эмоциями от победы Варвара Мишустина.

Победа в конкурсе «Женщины за здоровое общество» открывает новые возможности для привлечения государственной поддержки, поиска партнеров и тиражирования лучших практик здоровьесбережения на уровне всей страны.

Фото предоставлено Минэкономразвития Самарской области.

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