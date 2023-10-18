Продлен прием заявок на участие в конкурсе «Мой добрый бизнес»

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До 14 ноября социальные предприниматели и некоммерческие организации могут присоединиться к числу участников Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес».



Заявку можно подать на сайте: https://moybusiness2024.guu.ru/ или в одном из центров "Мой бизнес" Самарской области. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».



Поддержка социальных проектов бизнеса и НКО – один из приоритетов в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова. По инициативе главы региона возобновлен конкурс грантов для социально-ориентированных НКО, действует широкий перечень инструментов поддержки для предпринимателей, состоящих в реестре социальных.



«Инициативные команды, реализующие социально-значимые проекты, находятся в фокусе нашего особого внимания, - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Мы проводим для них конкурсы грантов, консультируем, обучаем, сопровождаем информационно – все это помогает расти и развиваться как социальному бизнесу, так и некоммерческим организациям. Участие в конкурсе позволит им представить свои практики, обменяться опытом, почерпнуть идеи коллег из других регионов и использовать их в дальнейшей работе», - перечислил Дмитрий Богданов.



