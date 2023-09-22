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Принять участие во Всероссийском конкурсе «Мой добрый бизнес» приглашают социальных предпринимателей и НКО
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Принять участие во Всероссийском конкурсе «Мой добрый бизнес» приглашают социальных предпринимателей и НКО

22 сентября 2023 15:19
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Подать заявку можно до 15 октября.

Минэкономразвития РФ уже объявило о старте заявочной кампании. Принять участие во Всероссийском конкурсе могут социальные предприниматели и некоммерческие организации. Подать заявку можно до 15 октября.

Подать заявку можно на сайте: https://moybusiness2024.guu.ru/ или в одном из центров "Мой бизнес" Самарской области.

Условия для стабильной работы и развития бизнеса, в том числе реализующего социально-значимые проекты, создаются благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Это одна из приоритетных задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

«Мы уделяем большое внимание социальному предпринимательству, социально-ориентированным некоммерческим организациям. Для них действуют специальные меры поддержки. Одним из самых востребованных инструментов являются конкурсы грантов, победители которых получают безвозмездные субсидии на реализацию своих важных и нужных инициатив. Мы гордимся каждым таким проектом и приглашаем представителей социального бизнеса и СОНКО участвовать в конкурсе, презентовать свои лучшие практики и побеждать», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Конкурс проходит в 8-ми номинациях:
 Лучший проект в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья;
 Лучший проект в сфере социального обслуживания;
 Лучший проект сфере дополнительного образования и воспитания детей;
 Лучший проект в культурно-просветительской сфере;
 Лучший проект в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
 Лучший проект в сфере социального туризма;
 Лучший проект в сфере разработки технических средств реабилитации и IT технологий, направленных на решение социальных проблем общества;
 Лучший проект в сфере обеспечения занятости, социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении.

Также предусмотрены специальные номинации: «Социальный проект без границ» от АО «Российский экспортный центр» и «Лучший социальный проект года в области сохранения и развития народных художественных промыслов» от Ассоциации «Народные художественные промыслы России».

Конкурс пройдет в 4 этапа:
До 15 октября – прием заявок на региональный этап конкурса.
До 20 декабря – проведение регионального этапа.
С 10 января по 1 апреля 2024 года – проведение межрегионального этапа.
С 1 апреля по 31 мая 2024 года – проведение федерального этапа.

«Число социальных предприятий в реестре достигло десяти тысяч, что на 30% больше, чем годом ранее и в три раза больше, чем три года назад. Поощрение лучших практик социального предпринимательства способствует развитию сектора. Поэтому вот уже восемь лет мы проводим конкурс «Мой добрый бизнес». Для нас это возможность найти новые достойные проекты, проанализировать не только количественные показатели сектора, но и качественные. С каждым годом мы принимаем все больше заявок. Уверена, что этот конкурс не станет исключением», – отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

После этого будут объявлены победители на Торжественной церемонии награждения. Организатор мероприятия – Минэкономразвития РФ, федеральный оператор конкурса – ФГБОУ ВО «Государственный университет управления».

 

Фото:    департамент информационной политики СО

Теги: Мероприятия

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