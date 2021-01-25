При поддержке Гарантийного фонда предприниматели региона смогли привлечь 2,2 млрд рублей

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В 2020 году в Гарантийном фонде Самарской области начали действовать пять антикризисных программ – они были разработаны, специально для бизнеса, пострадавшего в период пандемии. Для этих целей, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, фонд был докапитализирован на 640 млн рублей.

Ставка по этим программам составляла 2,125 – 4,25%. Главная особенность этих программ – упрощенная процедура и оперативное принятие решения уже на следующий день после подачи пакета документов. В 2020 году финансовая организация выдала 246 микрозаймов на общую сумму 374,2 млн рублей.

Помимо новых финансовых продуктов, Фонд продолжил предоставлять предпринимателям поручительства для получения банковских кредитов и банковских гарантий. За прошлый год в ГФСО было одобрено 56 таких поручительств на общую сумму 419 млн рублей. Это позволило представителям малого и среднего бизнеса привлечь 1,8 млрд рублей.

«Всего по итогам 2020 года, при поддержке Гарантийного фонда, предприниматели нашего региона смогли привлечь финансовые ресурсы в размере 2,2 млрд рублей, - поделился результатами работы Фонда министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – В этом году ГФСО продолжит работать по антикризисным программам, которые в настоящее время проходят корректировку, с учетом анализа потребностей предпринимателей, обратной связи от представителей малого и среднего бизнеса и текущей экономической ситуации», - пояснил министр.

По словам генерального директора Гарантийного фонда Самарской области Юлии Красиной, в новых программах была увеличена предельная сумма займа, расширен перечень возможного залогового имущества, упрощена процедура получения займа и сокращен необходимый пакет документов.

«Понимая специфику работы в 2020 году, мы учли возможность снижения выручки. Теперь, по ряду программ, это не является препятствием в получении финансирования», - подчеркнула Юлия Красина, передает пресс-служба облправительства.