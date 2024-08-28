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Представители малого и среднего бизнеса узнают об участии в закупках крупнейших заказчиков

28 августа 2024 16:33
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Встреча будет полезна предпринимателям, которые заинтересованы в поиске новых заказчиков и готовы расширять рынок сбыта через торги и закупки.

30 августа 2024 года в региональном центре «Мой бизнес» пройдет семинар, посвященный участию малого бизнеса и самозанятых граждан в закупках крупнейших заказчиков. Встреча будет полезна предпринимателям, которые заинтересованы в поиске новых заказчиков и готовы расширять рынок сбыта через торги и закупки. 

В Самарской области малому бизнесу активно помогают стать поставщиками крупных промышленных предприятий. Значимость организации встреч заказчиков и поставщиков неоднократно подчеркивал врио губернатора Вячеслав Федорищев. «Важно понимать, что мы еще можем сделать для улучшения качества ведения бизнеса. От этого зависят практически все сферы экономики, - отмечал ранее глава региона. На площадке регионального центра «Мой бизнес» теперь регулярно проходят ярмарки кооперации, где индустриальные партнеры презентуют свои потребности в товарах и услугах, а представители МСП получают возможность в прямом диалоге обсудить требования и условия взаимодействия с предприятиями.

На очередном бизнес-семинаре будут рассмотрены ключевые аспекты доступа к закупкам крупнейших подрядчиков. Принять участие в событии смогут самозанятые и предприниматели, руководители предприятий и организаций, сотрудники отделов продаж, закупок и снабжения, юристы и др. Здесь они получат возможность напрямую пообщаться с представителями крупнейших заказчиков Самарской области, презентовать свою продукцию, а также узнают об особенностях участия в закупках крупнейших заказчиков, работающих по 223-ФЗ, а также их потребностях и планах на этот и следующие годы.

«Семинар станет продолжением ярмарок поставщиков, которые мы регулярно проводим, приглашая индустриальных партнеров. Для того, чтобы помочь предпринимателям разобраться в особенностях закупок крупнейших подрядчиков, мы пригласили экспертов федеральных институтов развития и крупных российских компаний», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В числе спикеров - представители Госкорпорации ВЭБ.РФ, Корпорации МСП. Участие во встрече примут крупнейшие заказчики: АО «Почта России», ОАО «РЖД». Об услугах и сервисах для поставщиков расскажут представители АО «Единая электронная торговая площадка». Событие пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

 

Участники должны быть зарегистрированными пользователями Цифровой платформы МСП.РФ. Зарегистрироваться на семинар можно по ссылке: https://семинар-мсп.рф/samara2024?utm_source=korp_msp&clckid=15424df7

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Мероприятия

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