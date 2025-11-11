Я нашел ошибку
Особое внимание сотрудники полиции уделили специфике и преимуществам службы в органах внутренних дел, в том числе, в Госавтоинспекции.
Работа по актуализации данных карты осуществляется на регулярной основе.  
В Самаре днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1, +3°С, днем +5, +7°С.
Оценивались внешнее санитарно-техническое состояние объектов, дизайн и световое оформление фасадов и оконных витрин, наличие урн и санитарное состояние прилегающей территории, ее озеленение и благоустройство, а также использование малых архитектурных форм
Конкурс призван поощрять библиотеки, продемонстрировавшие самые заметные и востребованные проекты, программы, циклы мероприятий, творческие инициативы.
Мероприятие прошло в формате открытого диалога. Даниил Воробьев выступил с темой «Чтение как новый культурный тренд».
Отдельная тема – неоплаченный полив.
В Самарской области планируют увеличение тарифов на отопление в 2026 году
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.01
-0.22
EUR 93.93
0.09
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Представителей бизнеса Самарской области приглашают принять участие в ежегодной Всероссийской премии «Предприниматель года»!

11 ноября 2025 13:39
161
Представителей бизнеса Самарской области приглашают принять участие в ежегодной Всероссийской премии «Предприниматель года»! Заявки принимаются до 30 ноября 2025 годана сайте предпринимательгода.рф/. Предпринимательская Премия является значимым событием в области признания и поощрения заслуг предпринимателей перед обществом и деловой средой нашей страны.

Целями Премии являются продвижение региональных брендов и продукции, а также системная поддержка малого и среднего предпринимательства (МСП) путём выявления и поощрения лучших практик.

В 2025 году Премия проводится по 29 номинациям. На данном этапе оргкомитет активно привлекает компании в ключевых для технологического развития страны номинациях: «Беспилотные системы», «Роботизация и автоматизация» и «Импортозамещение и локализация» в дополнение к традиционно существующим номинациям. Кроме этого, участники могут предложить свою номинацию.

Принять участие могут индивидуальные предприниматели, собственники компаний, управляющие директора. Кроме этого, есть номинация для самозанятых предпринимателей. Все поданные заявки публикуются на сайте проекта http://предприниматель-года.рф/participants. «Премия уже много лет объединяет самых ярких представителей российского бизнеса. Участие в премии – это инвестиция в репутацию и развитие компании, укрепление имиджа, доступ к новым возможностям и шанс вписать свое имя в историю российского предпринимательства», - отметила Инна Евсина, руководитель оргкомитета Всероссийской премии «Предприниматель года».

Итоги премии подведут в Москве в апреле 2026 года. По традиции, награждение лауреатов осуществляют известные предприниматели, руководители государственных структур и институтов развития в направлении экономики и развития бизнеса.

Подробная информация о проведении Премии и условиях участия размещена на официальном сайте премии http://предпринимательгода.рф/polozhenie2025.

Контактное лицо по вопросам участия в премии - Елена Исмагилова, info@предпринимательгода.рф, телефон: +7(910) 519-48-98.

Фото предоставлено оргкомитетом Всероссийской премии «Предприниматель года».

Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
178
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
202
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
154
А также дальнейшие планы по повышению эффективности работы с ТКО.
10 ноября 2025  16:09
В правительстве Самарской области обсудили новый тариф по обращению с ТКО
685
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
10 ноября 2025  13:42
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
576
