Представителей бизнеса Самарской области приглашают принять участие в ежегодной Всероссийской премии «Предприниматель года»! Заявки принимаются до 30 ноября 2025 годана сайте предпринимательгода.рф/ . Предпринимательская Премия является значимым событием в области признания и поощрения заслуг предпринимателей перед обществом и деловой средой нашей страны.

Целями Премии являются продвижение региональных брендов и продукции, а также системная поддержка малого и среднего предпринимательства (МСП) путём выявления и поощрения лучших практик.

В 2025 году Премия проводится по 29 номинациям. На данном этапе оргкомитет активно привлекает компании в ключевых для технологического развития страны номинациях: «Беспилотные системы», «Роботизация и автоматизация» и «Импортозамещение и локализация» в дополнение к традиционно существующим номинациям. Кроме этого, участники могут предложить свою номинацию.

Принять участие могут индивидуальные предприниматели, собственники компаний, управляющие директора. Кроме этого, есть номинация для самозанятых предпринимателей. Все поданные заявки публикуются на сайте проекта http://предприниматель-года.рф/participants. «Премия уже много лет объединяет самых ярких представителей российского бизнеса. Участие в премии – это инвестиция в репутацию и развитие компании, укрепление имиджа, доступ к новым возможностям и шанс вписать свое имя в историю российского предпринимательства», - отметила Инна Евсина, руководитель оргкомитета Всероссийской премии «Предприниматель года».

Итоги премии подведут в Москве в апреле 2026 года. По традиции, награждение лауреатов осуществляют известные предприниматели, руководители государственных структур и институтов развития в направлении экономики и развития бизнеса.

Подробная информация о проведении Премии и условиях участия размещена на официальном сайте премии http://предпринимательгода.рф/polozhenie2025.

Контактное лицо по вопросам участия в премии - Елена Исмагилова, info@предпринимательгода.рф, телефон: +7(910) 519-48-98.

Фото предоставлено оргкомитетом Всероссийской премии «Предприниматель года».