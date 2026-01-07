В ночь с 6 на 7 января православные верующие Самары встретили праздник светлого Рождества Христова.

Главное богослужение в Кафедральном Соборе Святой Софии, Премудрости Божией возглавил митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий. На богослужении присутствовал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и глава города Самары Иван Носков.

На богослужении было торжественно зачитано Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Светлый праздник Рождества Христова отмечают сегодня миллионы православных христиан во всем мире. Он объединяет, очищает мысли, наполняет душу радостью, надеждой на лучшее и верой в торжество добра и справедливости. В Рождество особенно остро чувствуется, насколько в жизни важна семья, близкие люди. Взаимное уважение и поддержка, любовь, теплые доверительные отношения – это то, что делает нас добрее и дает силы для любых подвигов и свершений. Желаю всем сохранить светлые чувства рождественского утра на весь год. Пусть ваши дома наполнятся радостью и добром, душа – гармонией, а сердце – верой в лучшее», - поздравил всех православных христиан глава города Самары Иван Носков.

Фото: пресс-служба администрации Самары