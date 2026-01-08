В Самаре мужчина пытался украсть из магазина электротовары, но был задержан

В октябре 2025 года в дежурную часть отдела полиции Самары поступило сообщение от работников сетевого магазина на проспекте Кирова, о попытке хищения товара на сумму свыше 10 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские задержали предполагаемого злоумышленника, осмотрели помещение, опросили очевидцев происшествия, изъяли видео с камер наблюдения и документацию.

Сотрудники отдела полиции установили, что покупатель в отделе электротоваров в течение некоторого времени осматривал представленную продукцию. Затем взял с полки четыре коробки триммеров и скрылся за торговым стеллажом — в зону, частично не охваченную камерами видеонаблюдения. Вернувшись к полке, взял три фен-щетки и вновь скрылся за витриной.

Через некоторое время мужчина вышел из отдела с покупательской тележкой, в которой находились рюкзак и пакет, наполненный электротоварами. Перемещаясь по торговому залу, он взял с витрины бутылку воды, которую оплатил на кассе, при этом не оформив покупку товаров, находившихся в пакете и рюкзаке.

Пытаясь покинуть магазин, мужчина накрыл пакет курткой, чем вызвал подозрение. Работники магазина остановили его на выходе и сообщили о своих подозрениях сотрудникам полиции.

Свою вину ранее не судимый и безработный житель Самары 1998 года рождения признал. Он сообщил, что намеревался перепродать похищенное, а вырученные денежные средства потратить на личные нужды. В настоящее время электроприборы, изъятые у подозреваемого, возвращены законному владельцу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО