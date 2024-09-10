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Предпринимателям Самарской области доступны льготные бонусы для продвижения на Авито

10 сентября 2024 10:29
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Предпринимателям Самарской области доступны льготные бонусы для продвижения на Авито

Минэкономразвития России и Авито расширили программу по поддержке малых и средних предпринимателей на более выгодных для бизнеса условиях. Эксклюзивная программа реализуется на базе центров «Мой бизнес».

Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», бизнес-сообществу Самарской области доступны федеральные и региональные инструменты поддержки. «Важно понимать, что мы еще можем сделать для улучшения качества ведения бизнеса. От этого зависят практически все сферы экономики», - неоднократно подчеркивал глава региона Вячеслав Федорищев.

Прием заявок на новый этап программы продлится до конца 2024 года. К участию приглашаются самозанятые, индивидуальные предприниматели и организации, работающие в сфере услуг, а также продавцы, размещающие предложения в товарных категориях.

В течение 30 дней после подачи заявки необходимо потратить от 3 тысяч рублей на любые услуги продвижения, чтобы получить единоразово 9 тысяч бонусов. Кроме того, предприниматели сфер Товары и Услуги, которые ранее не использовали Авито, получат 1 тысячу приветственных бонусов. Для получения меры поддержки предпринимателям необходимо обратиться в центры «Мой бизнес» или оставить заявку онлайн по ссылке.

«Инструменты продвижения сегодня входят в число наиболее востребованных мер поддержки. И мы постоянно дополняем этот перечень, внедряя все новые и актуальные услуги. Мы учим предпринимателей работать на маркетплейсах, проводим ярмарки поставщиков, на которых малый бизнес узнает о потребностях крупных промышленных гигантов. Производители регулярно участвуют в отраслевых выставках, где могут презентовать свою продукцию широкому кругу потенциальных заказчиков. Для экспортеров организуем бизнес-миссии в иностранные государства, содействуя в продвижении их товаров и услуг за рубежом», - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Воспользоваться поддержкой могут предприниматели с подтвержденными данными, зарегистрированные на Авито. Бонусы на продвижение доступны как новым пользователям платформы, так и тем, кто не использовал услуги продвижения в течение полугода.

«Сегодня 98% предпринимателей имеют каналы продвижения в онлайн-формате. Тенденция к росту интернет-продвижения бизнеса будет развиваться с каждым годом. Поэтому Минэкономразвития уже третий год проводит партнерские программы поддержки МСП с онлайн-платформами и совершенствует инструменты, исходя из меняющихся запросов бизнеса», — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

С действующими мерами поддержки можно ознакомиться на едином портале господдержки mybiz63.ru или обратившись в один из центров «Мой бизнес» Самарской области.

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