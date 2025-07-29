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Предприниматели Самарской области привлекли 900 млн рублей благодаря господдержке

29 июля 2025 14:04
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Предприниматели Самарской области привлекли 900 млн рублей благодаря господдержке

В 1-ом полугодии 2025 г. бизнес Самарской области получил льготное финансирование на сумму около 900 млн рублей через программы регионального Гарантийного фонда (ГФСО). Из них 500 млн рублей — прямые льготные займы для 172 проектов. Также Фонд предоставил 18 поручительств, которые помогли бизнесу привлечь на свое развитие 392 млн рублей.

«В регионе создана комплексная система финансовой поддержки бизнеса, позволяющая реализовывать новые проекты и модернизировать действующие производства. Эти инструменты пользуются стабильным спросом, и мы постоянно их совершенствуем», — подчеркнул заместитель председателя правительства Самарской области Павел Финк.

Для усиления поддержки бизнеса в 2024 году по решению губернатора Вячеслава Федорищева Гарантийный фонд был докапитализирован на 240 млн рублей.

Как работает ГФСО:
1. Льготные микрозаймы (1-12% годовых) до 5 млн рублей
2. Поручительства для кредитов в коммерческих банках

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